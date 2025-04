In einem Wintersporthotel in der Türkei sterben im Januar in Rauch und Flammen 78 Menschen. Jetzt gibt es einen schlimmen Verdacht.

Gerd Höhler 11.04.2025 - 11:42 Uhr

Der 21. Januar 2025 ist ein schwarzer Tag für die Türkei. In den frühen Morgenstunden bricht in einer Küche des Grand Kartal Hotels im Wintersportort Kartalkaya ein Feuer aus. In dem mit viel Holz ausgebauten Resort breiten sich die Flammen schnell aus. Die Feuerwehr trifft erst 56 Minuten nach dem Notruf ein. Weil es in dem Wintersportort keine Feuerwache gibt, müssen die Löschfahrzeuge über verschneite Straßen aus der 40 Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Bolu anrücken.