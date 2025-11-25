Im Fall der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie gilt eine Vergiftung als Todesursache wahrscheinlich. Nun werden neue Details aus einem Bericht der Rechtsmedizin bekannt.

dpa 25.11.2025 - 20:34 Uhr

Istanbul - Im Hotelzimmer der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie ist laut einem Bericht das toxische Gas Phosphin entdeckt worden. Der Stoff sei etwa in aus dem Zimmer entnommenen Wischproben festgestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf einen Bericht der Rechtsmedizin. Auch in Handtüchern des Hotels habe man Phosphin entdeckt. Die finale Klärung der Todesursache stehe aber noch aus.