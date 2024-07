Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei erreichen seit Beginn des Gaza-Krieges einen Tiefpunkt. Nun will sich Ankara auch in der Nato gegen Israel positionieren.

red/dpa 12.07.2024 - 14:36 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will Kooperationen zwischen der Nato und dem Partner Israel künftig nicht zustimmen. Das Nato-Mitglied Türkei werde entsprechende Initiativen so lange nicht akzeptieren, „bis in den palästinensischen Gebieten ein umfassender und nachhaltiger Frieden geschaffen ist“, schrieb Erdogan auf der Plattform X im Anschluss an den Nato-Gipfel in Washington.