Türkei Frauenrechtlerinnen fürchten Kopftuchpflicht
Erdogans Religionsamt fordert „Sittsamkeit“ von Frauen. Die Behörde predigt, dass schon enge Kleidung ein Verstoß gegen Gottes Gebote sei.
Die Haare von Berrin Sönmez sind unter dem Kopftuch ergraut. Jahrzehntelang verbarg die heute 64-jährige Autorin und islamische Frauenrechtlerin ihren Kopf unter dem Schleier, doch jetzt hat sie das Tuch abgelegt, um die Türkinnen vor einer Gefahr zu warnen: Sie befürchtet, die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle das Kopftuch zur Pflicht machen. Nie hätte sie das in der Türkei für möglich gehalten, sagt sie: „Ich habe immer gesagt, das werde in der Türkei nie geschehen. Aber ich glaube, jetzt steht es kurz bevor.“
