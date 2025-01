Der türkische Staatschef betont nach einer Kabinettsitzung in Ankara: Der Einmarsch kann „plötzlich und mitten in der Nacht“ kommen.

Ankara besteht nach dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad auf der Auflösung des kurdischen Autonomiegebietes an der türkischen Grenze. Die Türkei werde ihre nationale Sicherheit verteidigen, sagte Erdogan nach einer Kabinettsitzung. Seine Warnung richtet sich an die syrische Kurdenmiliz YPG, die ihre Waffen niederlegen soll. Zugleich macht er Druck auf die HTS-Regierung in Damaskus, die eine Entwaffnung aller Milizen im Land versprochen hat und dieses Versprechen im syrischen Kurdengebiet einlösen soll.