Foto: IMAGO/Wirestock/ via imago-images.de

Ein Erdbeben erschüttert am Dienstagmorgen die Stadt Marmaris in der Türkei. Eine 14-Jährige stirbt in Folge einer Panikattacke.

red/AFP 03.06.2025 - 07:01 Uhr

AnkaraDer Urlaubsort Marmaris im Südwesten der Türkei ist am Dienstagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 5,8 erschüttert worden. Wie der türkische Innenminister Ali Yerlikaya im Onlinedienst X mitteilte, lagen zunächst keine Berichte über Schäden an Wohngebäuden vor. In dem Ferienort Fethiye sei jedoch eine 14-Jährige nach einer Panikattacke infolge des Bebens gestorben.