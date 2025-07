Die Türkei ächzt derzeit unter eine Hitzewelle und muss mehrere Waldbrände gleichzeitig bekämpfen. In der Westtürkei wurde der Wind vielen Helfern zum Verhängnis.

Ankara Bei einem Waldbrand im westtürkischen Eskisehir sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Fünf von ihnen seien Waldarbeiter, fünf vom Katastrophenschutz, sagte Forstminister Ibrahim Yumakli. 14 Forstarbeiter würden demnach im Krankenhaus behandelt. Der Wind habe sich plötzlich gedreht, dadurch seien die Helfer von den Flammen eingeschlossen worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drückte den Familien der Opfer auf X sein Beileid aus.

Seit Tagen kämpfen türkische Einsatzkräfte gegen mehrere Waldbrände in der Türkei. Der Brand in Eskisehir war am Dienstag ausgebrochen und eigentlich schon teilweise unter Kontrolle. Durch die Trockenheit können sich die Brände schneller ausbreiten. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten.