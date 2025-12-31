Aktivisten von Animal Rebellion wollen im Weltweihnachtscircus die Manege stürmen – aus Protest gegen die Pferde-Show. Security beendet die Aktion rasch und erntet Beifall.
31.12.2025 - 17:31 Uhr
Tierrechtsaktivisten haben am Mittwochnachmittag während der Silvestervorstellung des Weltweihnachtscircus gegen die Pferde-Nummern protestiert und Aufsehen erregt. Zwei von ihnen gelangten kurzzeitig in die Manege, weitere Demonstranten breiteten zwei Transparente mit Aufschriften wie „Tierschauverbot jetzt“ von ihren regulär gekauften Logenplätzen aus. Große Teile des Publikums konnten jedoch nicht sehen, um was es ging, da im Zelt umgehend das Licht ausgeschaltet wurde.