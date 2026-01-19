Kurz vor dem Ende droht im Afrika-Cup-Finale wegen Tumulten nach einer Schiedsrichter-Entscheidung der Abbruch. FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert Konsequenzen.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Vorfälle im Afrika-Cup-Endspiel als „inakzeptabel“ bezeichnet. „Wir verurteilen das Verhalten einiger „Fans“ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer.