Der Tunnel Darmsheim muss am Dienstag, 17. März, von 9 bis 13 Uhr für planmäßige Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik in Fahrtrichtung Grafenau gesperrt werden. Das teilt die Stadt Sindelfingen mit. Von Sindelfingen kommend wird der Verkehr mittels elektronischer Anzeigetafeln über die Kreisstraße 1004 auf die Bundesstraße 464 geleitet. Von Grafenau kommend kann der Verkehr den Tunnel ohne Beeinträchtigungen benutzen.