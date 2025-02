Der Engelbergtunnel ist nach einem Lkw-Unfall am frühen Donnerstagmorgen vorübergehend gesperrt gewesen. Viele Kilometer Stau waren die Folge. Am Wochenende, 22. und 23. Februar, ist der Tunnel erneut dicht.

Nichts ging mehr in und um Leonberg am Donnerstagmorgen – wie es eben so ist, wenn der Engelbergtunnel in beiden Richtungen gesperrt ist. In Fahrtrichtung Stuttgart waren es zum Beispiel zehn Kilometer, die Polizei leitete den Verkehr über die Anschlussstelle Feuerbach von der Autobahn ab.

Lkw-Unfall führt zu technischer Vollsperrung des Tunnels

Grund für die Vollsperrung war ein Lkw-Unfall. „Ein Sattelzug hat gegen 3.52 Uhr in der Weströhre des Engelbergtunnels, also in Fahrtrichtung Stuttgart, Strom- und Kabelleitungen beschädigt, die zur Steuerung der Betriebstechnik notwendig sind“, antwortet Petra Henschel, Pressesprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest und damit der Betreiberin des Tunnels, auf Anfrage dieser Zeitung. Dabei habe es sich unter anderem um Leitungen für die Brandmeldeeinrichtung sowie die Belüftung gehandelt. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde der Tunnel automatisch für den Verkehr gesperrt.“

Die Krux: Aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten am Engelbergtunnel waren von der Sperrung beide Fahrtrichtungen betroffen. Denn während der Nachtstunden wird der Verkehr nur durch die Weströhre geführt. In der Oströhre wird nachts gearbeitet, weshalb sie nachts ohnehin gesperrt ist.

Schnelle Reaktion: Tunnel wieder für Verkehr freigegeben

„Aufgrund des Lkw-Unfalls hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest sofort reagiert und die Baumaßnahmen in der Oströhre eingestellt, um so schnell wie möglich die Fahrspuren Richtung Heilbronn für den Verkehr zu öffnen“, gibt Hentschel weiter zu Protokoll. Ab 7 Uhr habe der Verkehr Richtung Heilbronn wieder durch den Engelbergtunnel fließen können – eben durch die Oströhre.

Polizei im Einsatz: Der VErkehr wurde an der Anschlussstelle Feuerbach abgeleitet. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Autobahn GmbH habe laut Hentschel noch in der Nacht die sofortige Reparatur der beschädigten Strom- und Kabelleitungen in der Weströhre beauftragt – was am Vormittag bereits so umfassend umgesetzt worden sei, dass auch die Weströhre des Engelbergtunnels gegen 10.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Damit waren beide Tunnelröhren und beide Fahrtrichtungen wieder befahrbar. „Auch die Sanierungsmaßnahme des Engelbergtunnels läuft wieder normal weiter.“

Wieder Baustellenstress: Einschränkungen im Engelbergtunnel

Gleich am Wochenende brauchen die Verkehrsteilnehmer am Engelbergtunnel jedoch erneut Geduld. Am 22. und 23. Februar wird in der Oströhre gearbeitet: Wegen Asphaltarbeiten stehen dort an beiden Tagen nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Weströhre in Fahrtrichtung Karlsruhe/München ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, müssen die Ost- und die Weströhre für die Übernahme einer neuen Software voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt während dieser Zeit über Leonberg und Ditzingen.

Ab Mittwoch, 26. Februar, beginnt dann die nächste Bauphase in der Oströhre. Dafür wird das Baufeld innerhalb der Röhre verlegt. Die Baustellenverkehrsführung ändert sich nicht: Tagsüber stehen weiterhin drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Ein Fahrstreifen von Karlsruhe in Richtung Heilbronn wird dabei durch die Weströhre geleitet.

Nur nachts, also in der verkehrsarmen Zeit, wird wie bisher die Oströhre zwischen 22 und 5 Uhr teilweise oder vollständig für den Verkehr geschlossen. Auch in diesen Zeiten bleibt immer mindestens ein Fahrstreifen Richtung Heilbronn durch die Weströhre verfügbar. Die Sanierung des Engelbergtunnels wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt.