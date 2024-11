Jubiläumsshow im Theaterhaus in Stuttgart

Zum Finale überrascht Georg Preuße alias Mary auf der Bühne. Wommy Wonder wusste nicht, dass die Travestie-Legende kommt und ist zu Tränen gerührt. Mit weiteren Prominenten feiert sie den 40. Geburtstag ihrer Kunstfigur bei einer berührenden Gala.

Uwe Bogen 13.11.2024 - 13:31 Uhr

Wommy ist eine Größe der heimischen Kleinkunst – nicht nur, weil sie mit Perücke und High Heels auf 2,14 Meter kommt und damit alle überragt. Das Fräulein mit dem Kirschkernkissenbusen steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Wie fest der 57-jährige Michael Panzer, ein ausgebildeter Theologe, mit seinen beiden Kunstfiguren Wommy Wonder und Elfriede Schäufele in der Stuttgarter Kulturszene verankert ist, zeigt sich am Dienstagabend im Theaterhaus sowohl im Publikum als auch beim Großaufgebot der prominenten Gratulanten auf der Bühne.