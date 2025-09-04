Turbulenzen bei Vitesse Arnheim Wie geht’s weiter für Rüdiger Rehm und Timm Fahrion?
Vitesse Arnheim befindet sich in einer der dunkelsten Phasen seiner Vereinsgeschichte. Mittendrin im Gerangel um die Lizenz sind zwei Trainer aus Württemberg.
Rüdiger Rehm kommt sich manchmal vor wie im falschen Film: „Die Situation ist schon sehr kurios. Dass ein Verein so auseinander genommen wird, würde man in Deutschland nie erleben.“ Seit dem 1. Juli steht der langjährige Trainer der SG Sonnenhof Großaspach beim niederländischen Zweitligisten Vitesse Arnheim unter Vertrag. Ihm assistiert Timm Fahrion. Der gebürtige Esslinger war von 2012 bis 2017 Nachwuchscoach bei den Stuttgarter Kickers, bis zum Sommer trainierte er die U19 des 1. FC Heidenheim.