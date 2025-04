Statt als Bundesliga-Aufsteiger tritt der TC Bernhausen mit seinen Damen nur noch vier Spielklassen tiefer an. Eine Geschichte über einen internen Konflikt, vermeintlich „verbratene Kohle“, die Trennung von einer Vereinsikone und ein Trainerteam, das auf die Barrikaden geht.

Franz Stettmer 24.04.2025 - 17:00 Uhr

Auf der Homepage des TC Bernhausen ist die Zeit stehen geblieben. Wer sich dort unter die Rubrik „Aktuelles“ begibt, der stößt als Erstes auf Schlagzeilen wie „Gelungener Auftakt in der 1. Bundesliga“ und „Team begeistert beim Bundesliga-Derby auf der Waldau“. Untermalt ist das Ganze mit Fotos strahlender Gesichter. Die Botschaft ist: ein Verein voller Stolz. Ein Verein, der den größten Erfolg und das zugleich größte Abenteuer seiner Geschichte lebt. Als vergleichsweiser Dorfclub neben den Hamburgs, Stuttgarts und Berlins in der deutschen Tennisbeletage – hätte das am Fleinsbach einst jemand prophezeit, er wäre wahlweise für ahnungslos oder komplett durchgeknallt gehalten worden.