Der Streit zwischen politischen Schwergewichten und der Betrug im Klinikum brachten das Rathaus ins Wanken.

Jörg Nauke 21.07.2025 - 17:46 Uhr

Das Stuttgarter Rathaus gilt gemeinhin als ein friedlicher Ort, in dem sich seriöse Verwaltungsarbeit und engagierte Kommunalpolitik meist wunderbar ergänzen. Sinnbildlich für Konstanz und Gemächlichkeit rotiert tagaus, tagein der denkmalgeschützte Paternoster. Meist reiht sich ein ereignisloser Tag an den anderen. Kein Wunder, dass die Ausnahmen davon ewig in Erinnerung bleiben.