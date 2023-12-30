Verborgen unter Gestrüpp steht diese eindrucksvolle Kapelle unscheinbar neben einem beliebten Ausflugsziel. Das Gewölbe unter der Ruine gibt bis heute viele Rätsel auf. [Archiv]
Im Verfall noch Würde und Schönheit bewahrt – das kann man wahrlich nicht von jedem Ort sagen. Doch die Kapelle auf einer der künstlich angelegten Inseln im Monrepos-See wird in ihrer Anmut nicht beeinträchtigt. Weder durch das seit einem Bombenabwurf im Zweiten Weltkrieg fehlende Dach des Hauptschiffes, von dem nur noch ein paar morsche Holzbalken an langen Nägeln zeugen, noch durch die wuchernden Bäume und Sträucher, die ihr den Platz streitig machen wollen. Grazil erhebt sich der Turm am nordöstlichen Ende der Insel, wo Felsen zum Ufer hin abfallen. Im Sommer ist die Turmspitze das einzige, das vom Seeschloss Monrepos aus zu sehen ist.