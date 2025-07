Turn-Bundesliga: Die Berkheimer Turnerinnen stecken die Probleme „gut weg“

„Unter den Umständen haben wir das Beste draus gemacht, mehr als Platz sieben war nicht drin“, sagte Denise Hermann. Sie hatte gemeinsam mit Christa Kröll in Vertretung des urlaubenden Cheftrainers Gerhard Weber die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim vor und beim zweiten Bundesliga-Wettkampf in Backnang betreut. Es war keine leichte Aufgabe, denn die Verletzungsprobleme waren groß und die Turnerinnen aus der zweiten Reihe oder gar des zweiten TSV-Teams mussten in die Bresche springen. Es wurde also bei acht Teams Rang sieben, auf den die Berkheimerinnen auch in der Gesamttabelle abgerutscht sind.