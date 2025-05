Turn-EM in Leipzig: Helen Kevric und ihre schwierige Mission

Deutschlands beste Turnerin Helen Kevric hatte in Stuttgart lange keinen angemessenen Trainingsalltag – und startet nun bei der Heim-EM in Leipzig.

Wer die Umstände nicht kannte, der hätte am Freitagmittag glatt meinen können, dass bei der besten deutschen Turnerin alles glatt lief in den vergangenen Monaten. Vor der Heim-EM in Leipzig (26. bis 31. Mai) sagte der Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma über seine Vorzeigeathletin Helen Kevric (17), dass „sie es wirklich gut macht“. Was er von Kevric zuletzt gesehen habe, sei großartig, so der Niederländer Wiersma weiter. Und überhaupt: „Ich bin zuversichtlich, dass Helen am Montag ihre bestmögliche Leistung zeigt.“