Die Stadt Stuttgart will an der Turnhalle in Mühlhausen nur die notwendigsten Reparaturen vornehmen. Bürger und Vereine wünschen den Erhalt und die Sanierung.

Iris Frey 30.03.2025 - 14:22 Uhr

Sie ist das Herz für den Ort und sein Vereinsleben. Nicht nur in Mühlhausen, auch in den angrenzenden Stadtteilen, die Turn- und Versammlungshalle in der Arnoldstraße. Für den TSV Mühlhausen sei sie existenziell, mehr als die Hälfte der Mitglieder trainiere hier, erklärt der Vorsitzende des TSV-Mühlhausen, Peter Peringer und betont, die Halle sei zu 95 Prozent ausgelastet. Zwei Abteilungen des Vereins mit etwa zehn Gruppen nutzen sie. Außerdem diene sie als Festhalle: „Wir sind dringend darauf angewiesen, dass sie nutzbar ist. Ohne sie könnten Fleckentreffs, Maibaumfeste, Fasnetsveranstaltungen und vieles mehr nicht stattfinden“, meint Peringer.