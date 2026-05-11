Turn-Wettkampf in Berkheim Daria Hlodik sorgt für ein Highlight
Beim 19. Spieth-Cup des TSV Berkheim gibt es viele starke Leistungen – auch von Turnerinnen des Ausrichtervereins.
Beim 19. Spieth-Cup des TSV Berkheim gibt es viele starke Leistungen – auch von Turnerinnen des Ausrichtervereins.
„Es war diesmal besonders schön, eine rundum gelungene Veranstaltung mit starken Leistungen“, sagte Renate Weber, die Turn-Abteilungsleiterin des TSV Berkheim, und man hörte ihr die Freude darüber an. Zum 19. Mal fand in Berkheim der Spieth-Cup statt und lockte zahlreiche Turnerinnen und Zuschauer aus ganz Deutschland in die Halle der Schillerschule. Für viele Athletinnen ging es dabei nicht nur um gute Platzierungen, sondern auch um die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften (DJM), die Finals sowie den Turn-Talentschul-Pokal. Entsprechend groß waren die Emotionen, die Spannung und die Freude über die gezeigten Leistungen.