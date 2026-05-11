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  6. Daria Hlodik sorgt für ein Highlight

Turn-Wettkampf in Berkheim Daria Hlodik sorgt für ein Highlight

Turn-Wettkampf in Berkheim: Daria Hlodik sorgt für ein Highlight
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Volle Konzentration: Daria Hlodik vom TSV Berkheim. Foto: Georg Hrivatakis

Beim 19. Spieth-Cup des TSV Berkheim gibt es viele starke Leistungen – auch von Turnerinnen des Ausrichtervereins.

„Es war diesmal besonders schön, eine rundum gelungene Veranstaltung mit starken Leistungen“, sagte Renate Weber, die Turn-Abteilungsleiterin des TSV Berkheim, und man hörte ihr die Freude darüber an. Zum 19. Mal fand in Berkheim der Spieth-Cup statt und lockte zahlreiche Turnerinnen und Zuschauer aus ganz Deutschland in die Halle der Schillerschule. Für viele Athletinnen ging es dabei nicht nur um gute Platzierungen, sondern auch um die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften (DJM), die Finals sowie den Turn-Talentschul-Pokal. Entsprechend groß waren die Emotionen, die Spannung und die Freude über die gezeigten Leistungen.

 

Für ein Highlight sorgte Daria Hlodik vom Ausrichter Berkheim in der Altersklasse 14: Sie entschied den Wettkampf für sich und erreichte die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften im Juli in Backnang. Hlodik steht auch im Kader des Berkheimer Zweitliga-Teams, das am Samstag in die Saison startet.

230 Turnerinnen am Start

230 Turnerinnen sorgten an zwei Wettkampftagen für spannende Entscheidungen. In der Altersklasse 12 sicherte sich Noemie Alferi von der TS Durlach den Sieg. In der AK 13 gewann Lenie Seifert vom TZ DSHS Köln überraschend den Wettkampf. In der Altersklasse 15 belegte Anni Sohnsmeyer von VfL Eintracht Hannover den 1. Platz. In der Altersklasse 16 plus ging es zudem um die Qualifikation für die Finals. Als Gewinnerin setzte sich Carina Kaiser vom SV Hülben durch. Sie erreichte mit 47,05 die geforderte Qualifikationspunktzahl von 45 Punkten ebenso wie Mia Reimann vom TSV Jetzendorf und Nadine Christof vom TSV Heusenstamm. Vom TSV Berkheim wurden hier Sophie Spohn 18. und Sara Virga Espana 20.

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Viele Qualifikationen

Der zweite Tage gehörte ganz den jüngsten Turnerinnen. In der Altersklasse 7 holte sich Leoni Autengruber vom TSV Unterföhring den 1. Platz. Für Berkheim erreichte Malea Sassano den sehr guten 8. Platz, während Pia Strobel Rang 14 belegte. Auch in der Altersklasse 8 waren zwei Turnerinnen des Ausrichters am Start. Clea Köstner belegte Platz 16 und Lena Munezero Wöhrle Rang 21. Siegerin wurde Emilie Haida von der TSG Backnang. In der AK 9 gewann Vittoria Schmidtmann vom TSV Pfuhl. Für den Berkheim erreichte Vivian Schewiola Platz 16 und Jana Müller Rang 22.

In der Altersklasse 10 siegte Sarah de Paula Santos Huber vom TV Wiesental. Hier erreichte Elena Stabile vom Ausrichterverein den hervorragenden 3. Platz holte sich auch die Qualifikationspunktzahl für den TTS-Pokal holen. Marie Schabert, die bereits die Qualifikation dafür bei den Nachwuchsmeisterschaften geturnt hatte, belegte Rang 13. Die Altersklasse 11 entschied schließlich Ella Pia Neureuther von der KTG Heidelberg für sich.

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