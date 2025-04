Der gestrige Montag, der 7. April 2025, dürfte als einer der schwärzesten Handelstage des 21. Jahrhunderts in die Börsengeschichte eingehen. Weltweit rauschten die Aktienkurse ab – der deutsche Leitindex DAX verlor zeitweise über zehn Prozent und schloss schließlich mit einem Minus von 4,3 Prozent. Es war der dritte starke Kursrückgang in Folge.

Ursache der Turbulenzen ist vor allem die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die damit verbundenen Rezessionssorgen. Für den heutigen Dienstag ruhen nun viele Hoffnungen auf einer Kurskorrektur nach oben – auf einen sogenannten Turnaround Tuesday.

Was ist ein Turnaround Tuesday?

Der Begriff „Turnaround Tuesday“ stammt aus dem angloamerikanischen Börsenjargon. Er beschreibt die statistische Beobachtung, dass sich die Aktienmärkte besonders häufig an Dienstagen von Verlusten der Vorwoche oder des Wochenbeginns erholen. Vor allem nach massiven Kursverlusten an einem Montag – wie es gestern der Fall war – steigt die Wahrscheinlichkeit für eine technische Gegenbewegung am folgenden Dienstag. Diese Beruhigung wird häufig von institutionellen Investoren genutzt, um günstiger einzusteigen oder Positionen umzuschichten.

Hinter dem Phänomen stehen mehrere Faktoren: Viele Anleger und Analysten nutzen das Wochenende zur Neujustierung ihrer Einschätzungen. Die Umsetzung dieser Strategien beginnt oft montags mit erhöhtem Verkaufsdruck, während am Dienstag bereits wieder vermehrt Käufe einsetzen – insbesondere, wenn am Vortag überverkaufte Zustände erreicht wurden. Allerdings ist ein Turnaround Tuesday keine Garantie für steigende Kurse, sondern lediglich ein statistisches Muster.

Vorsichtiges Aufatmen an den Börsen

Nach dem massiven Kursrutsch vom Wochenauftakt wächst an den Märkten die Hoffnung auf eine Stabilisierung. Der DAX wird heute mit leichten Zugewinnen erwartet. Auch die Börsen in Asien zeigten sich erholt: In Japan legte der Nikkei-Index zum derzeitigen Stand um rund sechs Prozent zu. Auch in China und Südkorea konnten die Börsen ihre Verluste teilweise ausgleichen. Ausschlaggebend für die positive Stimmung sind Signale aus Washington, wonach die USA zu Gesprächen über die neuen Zölle bereit seien.

Ob aus der technischen Erholung ein echter Turnaround wird, bleibt dennoch abzuwarten. Die fundamentalen Belastungen – vor allem die drohende globale Rezession infolge der neuen US-Zollpolitik – bestehen weiter. Zudem bleibt die geopolitische Lage angespannt. China kündigte bereits entschlossene Gegenmaßnahmen an. Experten warnen deshalb vor voreiligem Optimismus. Kurzfristige Kursgewinne könnten sich als sogenannte Bärenmarktrallys entpuppen – also als Zwischenanstiege innerhalb eines längerfristigen Abwärtstrends.

Ein „Turnaround Tuesday“ könnte Anlegern also heute eine Atempause verschaffen. Ob diese jedoch von Dauer ist, hängt von den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der kommenden Tage ab.