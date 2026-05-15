Turnen 2. Bundesliga: Aufstieg des TSV Berkheim? „Das ist schon realistisch“

Gerhard Webers Leidenschaft und zu einem großen Teil sein Leben ist der Turnsport. Manchmal geht der Trainer des Frauen-Zweitligisten TSV Berkheim die Sache aber ganz nüchtern und pragmatisch an. „Wenn man die Ergebnisse der vergangenen Saison anschaut, brauchen wir 177 Punkte. Das können wir locker“, sagt er. Was er meint: Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bundesliga nach zwei Jahren am Ende der vergangenen Runde sieht er realistische Chancen, im kommenden November beim Heimwettkampf in Esslingen den direkten Wiederaufstieg zu bejubeln. Der erste Schritt soll an diesem Samstag (11 Uhr) beim Start-Wettkampf im Rahmen des Landesturnfestes in Konstanz gemacht werden.

Weber schraubt die Erwartungshaltung auch nicht angesichts der Fußverletzung von Anni Bantel zurück. Die Berkheimer Top-Turnerin wird in Konstanz fehlen und im zweiten Wettkampf am 11. Juli in Waging am See höchstens am Stufenbarren und Schwebebalken zum Einsatz kommen, wie Weber erklärt. Ansonsten aber ist das Team gut aufgestellt. Was den Ausländerinnenplatz betrifft, sogar ausgesprochen gut. Weber hat die Qual der Wahl aus gleich fünf Athletinnen – in Konstanz setzt er auf die in Italien lebende Rumänin Alessia Mikaela Volostiuc. Im Gegensatz zur Bundesliga kann in der 2. Bundesliga nicht an jedem Gerät eine andere ausländische Turnerin eingesetzt werden, sondern nur eine je Wettkampf.

Lona Häcker ist wieder fit

Neben Volostiuc sollen Amelie Schilling, die von der TSG Backnang kam, und Maike Knaak einen Vierkampf turnen. Daneben plant Weber mit Sophie Spohn, Anna-Marlen Piee und der wiedergenesenen Lona Häcker. Dass das Eigengewächs nach langer Pause wieder fit ist, freut den Trainer besonders.

Angesichts des Ausfalls von Bantel kommt der 19-jährigen Knaak eine besondere Rolle zu. „Ich denke, dass ich von der Leistung her dem Team helfen kann“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Ich muss halt schauen, dass ich meine Nerven unter Kontrolle bekomme.“ Dass die Schänzle-Sporthalle aufgrund des in Konstanz stattfindenden Landesturnfestes gut besucht und damit laut sein wird, dürfte sie da eher beflügeln: „Es ist viel schöner, als wenn es totenstill ist.“ Knaak hatte schon am Ende der vergangenen Saison für die Berkheimerinnen geturnt. Da ihr gerade in die Bundesliga aufgestiegener Heimatverein TSG Berlin Steglitz nicht auf sie setzt und sie sich im Berkheimer Team sehr wohlgefühlt hat, „war klar: machen wir“, wie sie fröhlich erzählt. Coach Weber freut es: „Maike passt super bei uns rein.“

Berkheims Turnerin Maike Knaak hängt sich am Stufenbarren voll rein. Foto: G. Hrivatakis

Knaak, die am Freitag eine neunstündige Anreise inklusive dreimaligem Umsteigen auf sich nahm, wird wie alle Berkheimer Turnerinnen alles geben. „Aufzusteigen ist aber schwerer, als den Klassenverbleib zu schaffen“, gibt sie jedoch zu bedenken und sieht wie Weber in der TuG Leipzig und im Nachbarn Neckargym Nürtingen die schärfsten Konkurrenten. Mit den Neckargym-Turnerinnen, zu denen sie freundschaftliche Beziehungen pflegen, werden die Berkheimerinnen übrigens in Konstanz in der olympischen Reihenfolge Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden parallel an die Geräte gehen.

Berkheims Trainer Gerhard Weber: „Ehrgeizig sein, ist in Ordnung“

Bei aller Zuversicht sagt auch Weber: „Der erste Wettkampf ist immer eine Unbekannte.“ Deshalb betont er: „Druck ist die schlechteste Motivation, ehrgeizig sein, ist in Ordnung.“ Das Ziel formuliert er jedenfalls klar: In Konstanz gewinnen und am 14. November in Esslingen den Aufstieg feiern. „Das ist schon realistisch“, sagt Weber in seiner leidenschaftlich-pragmatischen Art.

Kader Sophie Spohn, Anni Bantel, Amelie Schilling, Mara Neher, Sara Virga Espana, Alessia Carol Cortellino, Anna-Marlen Piee, Kona Häcker, Shae Remy, Sarah Celine Vogel, Chloe Rose Allen, Daria Hlodik, Marta Uggieri, Maike Knaak, Alessia Mikaela Volostiuc.