 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Aufstieg des TSV Berkheim? „Das ist schon realistisch“

Turnen 2. Bundesliga Aufstieg des TSV Berkheim? „Das ist schon realistisch“

Turnen 2. Bundesliga: Aufstieg des TSV Berkheim? „Das ist schon realistisch“
1
Maike Knaak trägt weiter den blauen Berkheimer Turnanzug. Foto: Georg Hrivatakis

Die Zweitliga-Turnerinnen des TSV Berkheim starten im Rahmen des Landesturnfestes in Konstanz personell gut aufgestellt und mit einem klaren Ziel in die Saison.

Reporter: Sigor Paesler

Gerhard Webers Leidenschaft und zu einem großen Teil sein Leben ist der Turnsport. Manchmal geht der Trainer des Frauen-Zweitligisten TSV Berkheim die Sache aber ganz nüchtern und pragmatisch an. „Wenn man die Ergebnisse der vergangenen Saison anschaut, brauchen wir 177 Punkte. Das können wir locker“, sagt er. Was er meint: Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bundesliga nach zwei Jahren am Ende der vergangenen Runde sieht er realistische Chancen, im kommenden November beim Heimwettkampf in Esslingen den direkten Wiederaufstieg zu bejubeln. Der erste Schritt soll an diesem Samstag (11 Uhr) beim Start-Wettkampf im Rahmen des Landesturnfestes in Konstanz gemacht werden.

 

Weber schraubt die Erwartungshaltung auch nicht angesichts der Fußverletzung von Anni Bantel zurück. Die Berkheimer Top-Turnerin wird in Konstanz fehlen und im zweiten Wettkampf am 11. Juli in Waging am See höchstens am Stufenbarren und Schwebebalken zum Einsatz kommen, wie Weber erklärt. Ansonsten aber ist das Team gut aufgestellt. Was den Ausländerinnenplatz betrifft, sogar ausgesprochen gut. Weber hat die Qual der Wahl aus gleich fünf Athletinnen – in Konstanz setzt er auf die in Italien lebende Rumänin Alessia Mikaela Volostiuc. Im Gegensatz zur Bundesliga kann in der 2. Bundesliga nicht an jedem Gerät eine andere ausländische Turnerin eingesetzt werden, sondern nur eine je Wettkampf.

Lona Häcker ist wieder fit

Neben Volostiuc sollen Amelie Schilling, die von der TSG Backnang kam, und Maike Knaak einen Vierkampf turnen. Daneben plant Weber mit Sophie Spohn, Anna-Marlen Piee und der wiedergenesenen Lona Häcker. Dass das Eigengewächs nach langer Pause wieder fit ist, freut den Trainer besonders.

Unsere Empfehlung für Sie

Turnen – 2. Bundesliga: TSV Berkheim: großer Kader, große Ziele

Turnen – 2. Bundesliga TSV Berkheim: großer Kader, große Ziele

Die Turnerinnen des TSV Berkheim starten am 16. Mai mit fünf Zugängen in die Zweitliga-Saison und streben den Wiederaufstieg an.

Angesichts des Ausfalls von Bantel kommt der 19-jährigen Knaak eine besondere Rolle zu. „Ich denke, dass ich von der Leistung her dem Team helfen kann“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Ich muss halt schauen, dass ich meine Nerven unter Kontrolle bekomme.“ Dass die Schänzle-Sporthalle aufgrund des in Konstanz stattfindenden Landesturnfestes gut besucht und damit laut sein wird, dürfte sie da eher beflügeln: „Es ist viel schöner, als wenn es totenstill ist.“ Knaak hatte schon am Ende der vergangenen Saison für die Berkheimerinnen geturnt. Da ihr gerade in die Bundesliga aufgestiegener Heimatverein TSG Berlin Steglitz nicht auf sie setzt und sie sich im Berkheimer Team sehr wohlgefühlt hat, „war klar: machen wir“, wie sie fröhlich erzählt. Coach Weber freut es: „Maike passt super bei uns rein.“

Berkheims Turnerin Maike Knaak hängt sich am Stufenbarren voll rein. Foto: G. Hrivatakis

Knaak, die am Freitag eine neunstündige Anreise inklusive dreimaligem Umsteigen auf sich nahm, wird wie alle Berkheimer Turnerinnen alles geben. „Aufzusteigen ist aber schwerer, als den Klassenverbleib zu schaffen“, gibt sie jedoch zu bedenken und sieht wie Weber in der TuG Leipzig und im Nachbarn Neckargym Nürtingen die schärfsten Konkurrenten. Mit den Neckargym-Turnerinnen, zu denen sie freundschaftliche Beziehungen pflegen, werden die Berkheimerinnen übrigens in Konstanz in der olympischen Reihenfolge Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden parallel an die Geräte gehen.

Berkheims Trainer Gerhard Weber: „Ehrgeizig sein, ist in Ordnung“

Bei aller Zuversicht sagt auch Weber: „Der erste Wettkampf ist immer eine Unbekannte.“ Deshalb betont er: „Druck ist die schlechteste Motivation, ehrgeizig sein, ist in Ordnung.“ Das Ziel formuliert er jedenfalls klar: In Konstanz gewinnen und am 14. November in Esslingen den Aufstieg feiern. „Das ist schon realistisch“, sagt Weber in seiner leidenschaftlich-pragmatischen Art.

Kader Sophie Spohn, Anni Bantel, Amelie Schilling, Mara Neher, Sara Virga Espana, Alessia Carol Cortellino, Anna-Marlen Piee, Kona Häcker, Shae Remy, Sarah Celine Vogel, Chloe Rose Allen, Daria Hlodik, Marta Uggieri, Maike Knaak, Alessia Mikaela Volostiuc.

Weitere Themen

Wasserball im Kreis Esslingen: SSV Esslingen vor Heimspiel im Freibad – „Bundesliga ist in greifbarer Nähe“

Wasserball im Kreis Esslingen SSV Esslingen vor Heimspiel im Freibad – „Bundesliga ist in greifbarer Nähe“

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen zum Halbfinal-Rückspiel den Düsseldorfer SC. Zuvor starten die Bundesliga-Frauen beim SC Chemnitz im Spiel um Platz drei.
Von Sigor Paesler
Handball-Relegation: TSV Wolfschlugen macht einen großen Schritt in Richtung Regionalliga

Handball-Relegation TSV Wolfschlugen macht einen großen Schritt in Richtung Regionalliga

Der TSV Wolfschlugen gewinnt das Hinspiel um den Aufstieg in die Regionalliga in Meißenheim mit 31:30. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn sind ebenfalls am Sonntag gefordert.
Von Sigor Paesler
Fußball-Bezirkspokal: Pokaltraum des TSV Wernau platzt im Halbfinale

Fußball-Bezirkspokal Pokaltraum des TSV Wernau platzt im Halbfinale

Der Kreisliga-A-Vertreter TSV Wernau zieht im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals zuhause gegen den Bezirksligisten VfL Kirchheim mit 2:5 den Kürzeren.
Von Franz-Rudolf Büttner
Fußball-Bezirkspokal: TSV Wernau scheidet gegen den VfL Kirchheim aus

Fußball-Bezirkspokal TSV Wernau scheidet gegen den VfL Kirchheim aus

Für die Wernauer Männer ist wie für die Frauen des TSV Baltmannsweiler das Pokal-Halbfinale Endstation.
Von sip
Erfolgreiche Kreis-Leichtathleten: LG-Filder-Staffel gewinnt Landestitel

Erfolgreiche Kreis-Leichtathleten LG-Filder-Staffel gewinnt Landestitel

Die weibliche 4x400-Meter-Staffel der U 20 siegt in Mosbach, Emilia Gramlich von der LG Esslingen ist in Eppingen im Dreisprung erfolgreich.
Von mm
Fußball-Vorschau im Kreis Esslingen: FC Esslingen – weiter punkten und besser spielen

Fußball-Vorschau im Kreis Esslingen FC Esslingen – weiter punkten und besser spielen

Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf schaut nach sich und will gleichzeitig den Nachbarn helfen, der FCE braucht weitere Punkte.
Von Sigor Paesler
Fußball – Landesliga: Ein Sieg für „Thommy“ Köhrer: TSV Köngen tritt konzentriert und spielfreudig auf

Fußball – Landesliga Ein Sieg für „Thommy“ Köhrer: TSV Köngen tritt konzentriert und spielfreudig auf

Fußball-Landesligist TSV Köngen erreicht im nachgeholten Spitzenspiel gegen den TSGV Waldstetten einen verdienten 2:0-Sieg – und widmet ihn seinem verstorbenen sportlichen Leiter.
Von Sigor Paesler
Fotoausstellung: Faszinierende Sportfotos im Wernauer Quadrium

Fotoausstellung Faszinierende Sportfotos im Wernauer Quadrium

„2 x 26 – Faszination Sport“: Benjamin Lau und Tom Weller stellen von diesem Mittwoch an in Wernau aus.
Von sip
Matthias Blübaum in Esslingen: Schach-Shootingstar gegen 40 Gegner: „Durch Corona hat sich einiges getan“

Matthias Blübaum in Esslingen Schach-Shootingstar gegen 40 Gegner: „Durch Corona hat sich einiges getan“

Schach-Großmeister Matthias Blübaum begeistert beim Simultanturnier des Schachklubs Freibauer Esslingen – und spricht auch über den Bundesliga-Rückzug der SF Deizisau.
Von Kerstin Dannath
Leichtathletik im Kreis Esslingen: LG Filder gibt bei Kreis- und Regionalmeisterschaften das Tempo vor

Leichtathletik im Kreis Esslingen LG Filder gibt bei Kreis- und Regionalmeisterschaften das Tempo vor

Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften in Weilheim zeigen die Athletinnen und Athleten der LG Filder, LG Esslingen und TSG Esslingen starke Leistungen.
Von Martin Moll
Weitere Artikel zu Turnen
 
 