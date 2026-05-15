Turnen 2. Bundesliga Aufstieg des TSV Berkheim? „Das ist schon realistisch“
Die Zweitliga-Turnerinnen des TSV Berkheim starten im Rahmen des Landesturnfestes in Konstanz personell gut aufgestellt und mit einem klaren Ziel in die Saison.
Die Zweitliga-Turnerinnen des TSV Berkheim starten im Rahmen des Landesturnfestes in Konstanz personell gut aufgestellt und mit einem klaren Ziel in die Saison.
Gerhard Webers Leidenschaft und zu einem großen Teil sein Leben ist der Turnsport. Manchmal geht der Trainer des Frauen-Zweitligisten TSV Berkheim die Sache aber ganz nüchtern und pragmatisch an. „Wenn man die Ergebnisse der vergangenen Saison anschaut, brauchen wir 177 Punkte. Das können wir locker“, sagt er. Was er meint: Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bundesliga nach zwei Jahren am Ende der vergangenen Runde sieht er realistische Chancen, im kommenden November beim Heimwettkampf in Esslingen den direkten Wiederaufstieg zu bejubeln. Der erste Schritt soll an diesem Samstag (11 Uhr) beim Start-Wettkampf im Rahmen des Landesturnfestes in Konstanz gemacht werden.