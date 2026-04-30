Turnen – 2. Bundesliga TSV Berkheim: großer Kader, große Ziele
Die Turnerinnen des TSV Berkheim starten am 16. Mai mit fünf Zugängen in die Zweitliga-Saison und streben den Wiederaufstieg an.
Die Turnerinnen des TSV Berkheim starten am 16. Mai mit fünf Zugängen in die Zweitliga-Saison und streben den Wiederaufstieg an.
Am Samstag in zwei Wochen, 16. Mai, beginnt für die Turnerinnen des TSV Berkheim in der Schänzle-Sporthalle zu Konstanz das Projekt Wiederaufstieg in die Bundesliga. „Wir sind gut aufgestellt und zuversichtlich“, sagt Trainer Gerhard Weber zum Kader für die Zweitliga-Saison, sieht aber auch einen „Wermutstropfen“.