Am Samstag in zwei Wochen, 16. Mai, beginnt für die Turnerinnen des TSV Berkheim in der Schänzle-Sporthalle zu Konstanz das Projekt Wiederaufstieg in die Bundesliga. „Wir sind gut aufgestellt und zuversichtlich“, sagt Trainer Gerhard Weber zum Kader für die Zweitliga-Saison, sieht aber auch einen „Wermutstropfen“.

Der betrifft Top-Turnerin und Eigengewächs Anni Bantel, die an einem Bänderriss im Sprunggelenk laboriert und frühestens beim zweiten Wettkampf am 11. Juli in Waging am See „an dem einen oder anderen Gerät“ wieder zum Einsatz kommen wird, wie Weber erzählt.

Während die starke Italienerin Irene Lanza ihre Karriere bereits nach dem ersten Wettkampf der vergangenen Saison beendet hatte und auch Michelle Timm nach einer Verletzung mit dem Turnen aufgehört hat, gehen die Berkheimerinnen mit fünf Zugängen in die Saison. Am meisten dürfte von Amelie Schilling zu erwarten sein, die von der TSG Backnang kommt und mit einigen ihrer künftigen Teamkameradinnen zusammen am Kunstturnforum in Stuttgart trainiert. „Sie ist eine offene, freundliche Person und passt auch daher sehr gut ins Team“, erklärt Weber, erhofft sich von der 15-Jährigen aber natürlich auch viele Punkte.

Eine Luxussituation herrscht auf der Ausländerinnenposition, was bei Weber aber gleichzeitig für einigen Denksport sorgen wird. Im Gegensatz zur Bundesliga kann in der 2. Bundesliga nicht an jedem Gerät eine andere ausländische Turnerin eingesetzt werden, sondern nur eine je Wettkampf. In der in Italien lebenden Rumänin Alessia Mikaela Volostiuc, der Italienierin Alessia Carol Cortellino, den Britinnen Shae Remy und Chloe Rose Allen sowie der Italienerin Marta Uggeri, die bereits in der vergangenen Saison für den TSV geturnt hat, stehen gleich fünf Ausländerinnen im 15-köpfigen Kader und damit grundsätzlich zur Verfügung. „Es hat sich so ergeben“, sagt Weber dazu, „wann und wie und wen wir einsetzen, entscheiden wir je nach Situation.“ Klar ist aber bereits, dass beim Auftakt in Konstanz Volostiuc für die Berkheimerinnen an die Geräte gehen wird. Weber ist froh, dort nach langer Verletzungspause auch wieder auf Lona Häcker setzen zu können, die am Schwebebalken zum Einsatz kommen soll.

Wenn alles nach Plan läuft, wollen die Berkheimerinnen dann am 14. November beim Heimwettkampf im Sportpark Weil den Wiederaufstieg in die Bundesliga feiern.