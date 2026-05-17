Turnen-2.Bundesliga Der TSV Berkheim hat den ersten Schritt zurück in die Bundesliga getan
Die Turnerinnen des TSV Berkheim gewinnen beim ersten Zweitliga-Wettkampf vor 1200 Zuschauern in Konstanz deutlich.
Die Turnerinnen des TSV Berkheim gewinnen beim ersten Zweitliga-Wettkampf vor 1200 Zuschauern in Konstanz deutlich.
„Ich bin stolz auf sie und sie können stolz auf sich sein.“ Gerhard Weber war zufrieden. Die von ihm trainierten Turnerinnen des TSV Berkheim haben wie angestrebt den ersten Wettkampf der Zweitligasaison in Konstanz gewonnen. „Damit haben wir den ersten Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die Bundesliga gemacht“, erklärte Weber. Mit 14:0-Zählern und einer Gesamtpunktzahl von 184,80 lagen die Berkheimerinnen deutlich vor dem Überraschungszweiten TSV Unterföhring (12/178,90). Dritter wurde Mitfavorit TuG Leipzig, Neckargym Nürtingen kam nur auf den 8. und letzten Platz.