Turnen dritte Liga WTG Heckengäu: Mit einem Aufschwung in die zweite Liga
Die Turner aus dem Heckengäu haben zwar das Gipfelduell gegen den TSV Karlsruhe-Grötzingen knapp verloren, sind aber auf Kurs in Richtung Aufstiegsrelegation.
Eigentlich hatte die WTG Heckengäu Platz drei in dieser Saison in der dritten Bundesliga angepeilt. Auf Rang vier hatten sie die Runde im Jahr zuvor abgeschlossen, und nun sollte er ein wenig höher hinaus gehen.