 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Fußball-Bundesliga

  6. WTG Heckengäu: Mit einem Aufschwung in die zweite Liga

Turnen dritte Liga WTG Heckengäu: Mit einem Aufschwung in die zweite Liga

Turnen dritte Liga: WTG Heckengäu: Mit einem Aufschwung in die zweite Liga
1
Mit Schwung nach oben: Manu Tschur (hier am Reck) sammelt regelmäßig Scorepunkte für die WTG Heckengäu Foto: Qingwei Chen

Die Turner aus dem Heckengäu haben zwar das Gipfelduell gegen den TSV Karlsruhe-Grötzingen knapp verloren, sind aber auf Kurs in Richtung Aufstiegsrelegation.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Eigentlich hatte die WTG Heckengäu Platz drei in dieser Saison in der dritten Bundesliga angepeilt. Auf Rang vier hatten sie die Runde im Jahr zuvor abgeschlossen, und nun sollte er ein wenig höher hinaus gehen.

 

Doch die Riege um Kapitän Philipp Lutz sprang höher als erwartet – statt eines einfachen war sogar ein doppelter Salto möglich. Bis zum Wettkampf am vergangenen Wochenende war die WTG Liga-Primus, nach der 25:36-Niederlage im Topduell gegen den TSV Karlsruhe-Grötzingen stehen die Heckengäu-Turner immer noch punktgleich auf Platz zwei. Überraschung!

Ursprünglich war ein Aufstieg nicht geplant

„Man weiß vor der Saison nie, wo man genau steht“, erklärt Nick Ackermann, der sportliche Leiter der WTG, „weil man ja nicht weiß, welchen Schwierigkeitsgrad die anderen Teams in ihre Übungen eingebaut haben.“ Nach der ersten Aufeinandertreffen wurde den WTG-Mitgliedern schnell klar: Wir können tatsächlich oben mitmischen.

Um gegen den erklärten Titelkandidaten aus Karlsruhe eine Chance zu haben, passten die Turner die Schwierigkeitsgrade ihrer Präsentationen nach oben an – auf die Gefahr hin, dass die Ausführung nicht optimal sein könnte und es Punktabzüge gibt. „Wir sind ins Risiko gegangen“, sagte Ackermann, „das war nötig, um eine Siegchance zu haben.“

Die Welt steht Kopf: Adrian Dudev am Reck. Foto: Georg Hrivatakis

Wer wagt, gewinnt, heißt es – doch das stimmt leider nicht immer. Großer Pluspunkt für die Badener war der irische Gastturner Adam Steele, der mit 19 Scorepunkten überragender Mann des Abends war. Nach den Übungen am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen lagen Lovis und Niccolo Spiess, Adrian Dudev, Deniz Bulut und Manu Tschur zur Pause mit 14:19 knapp zurück– ein Rückstand, der aufholbar schien.

Unsere Empfehlung für Sie

Turnen dritte Liga: WTG Heckengäu verzichtet auf externe Neuzugänge

Turnen dritte Liga WTG Heckengäu verzichtet auf externe Neuzugänge

Die Turner der WTG Heckengäu starten motiviert in die Saison der dritten Bundesliga Süd. Nach dem Klassenerhalt wollen sie erneut aus eigener Kraft bestehen.

Doch die Gäste aus Grötzingen machten es den Gastgebern in Renningen nicht leicht. konterte erneut. Am Sprung zeigte Niccolo Spiess Nervenstärke, landete seinen Sprung punktgenau im Stand und gab gegen Adam Steele nur zwei Punkte ab. Am Barren – dem Lieblingsgerät von Philipp Lutz – folgte das zweite Unentschieden (3:3). Der Kapitän turnte eine seiner besten Übungen der Saison, ließ kaum Abzüge zu. Vor dem Reck lag die WTG 21:28 zurück – rechnerisch war noch alles möglich. Tschur und Lovis Spiess turnten stark, am Ende stand ein 25:36 auf der Anzeigetafel. „Manu Tschur hat seine beste Übung am reck geturnt“, sagte Nick Ackermann.

Platz zwei in der Liga scheint gebucht

Trotz der Niederlage bleibt die WTG auf Kurs: Mit vier Siegen und einer Niederlage rangiert sie auf Platz zwei – punktgleich mit Karlsruhe-Grötzingen, getrennt nur durch das schlechtere Gerätepunkteverhältnis. Die Chance, den TSV noch vom Platz an der Sonne zu vertreiben, ist gering – die Badener müssen nur noch gegen die TSG Backnang antreten, die mit null Punkten am Tabellenende rangiert. Die WTG Heckengäu turnt ihr Ligafinale am 15. November in Renningen gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau.

Der sportliche Leiter der WTG am Reck: Nick Ackermann Foto: Georg Hrivatakis

„Da sollten wir gewinnen“, sagt Nick Ackermann. Mit einem Erflog wäre Platz zwei gesichert, und der berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in Oberhausen. Dort spielen die Ersten und Zweiten der dritten Liga Nord und Süd die Aufsteiger über Kreuz aus. Heißt: Die WTG als Zweiter des Südens träfe auf TuS Vinnhorst II aus Hannover, den Tabellenführer aus dem Norden. Selbst bei einer Niederlage wäre der Traum vom Wiederaufstieg in Liga zwei nicht vorbei. Die beiden Verlierer der Überkreuz-Partien spielen danach den letzten Aufsteiger aus. „Das ist unser Ziel“, sagt der sportliche Leiter Ackermann.

Die WTG Heckengäu turnte vor zwei Jahren noch in Liga zwo und stieg ohne Saisonsieg ab – auch weil die Riege auf ausländischen Spitzenkräfte verzichtete. Sollte die Rückkehr gelingen, könnte der Verein diesen Vorsatz über Bord werfen. „Wir würden sicher darüber diskutieren, ob wir diesen Weg gehen wollen“, sagt Nick Ackermann. Aber zuerst muss aufgestiegen werden.

Weitere Themen

Fußball-Bundesliga: Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Fußball-Bundesliga Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga trennen sich Dortmund und Leipzig 1:1. Augsburgs Negativlauf unter Coach Wagner endet, Leverkusen leidet mit seinem am Kopf verletzten Kapitän.
Schock bei Bundesliga-Spiel: Heidenheim-Fan stürzt vom Zaun – Helikoptereinsatz im Stadion

Schock bei Bundesliga-Spiel Heidenheim-Fan stürzt vom Zaun – Helikoptereinsatz im Stadion

Der 1. FC Heidenheim hat endlich seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gelandet. Ein medizinischer Notfall überschattet den Heimsieg über den FC Augsburg jedoch.
Von red/SID
Bundesliga: BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Bundesliga BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Dortmund bleibt erster Bayern-Verfolger. Die Westfalen gewinnen in Mainz. Im Kellerduell verliert Sandro Wagners FC Augsburg.
Klage gegen DAZN-Preise: Tausende User ziehen gegen Streamingdienst vor Gericht

Klage gegen DAZN-Preise Tausende User ziehen gegen Streamingdienst vor Gericht

Verbraucherschützer wollen DAZN wegen angeblich rechtswidriger Preiserhöhungen zur Rechenschaft ziehen. Der Sammelklage haben sich viele Nutzer angeschlossen. DAZN rechtfertigt sich.
Nach Rauswurf von Erik ten Hag: Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Nach Rauswurf von Erik ten Hag Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren..
„Akt der Verzweiflung“: FC Bayern und seine Deadline: Chelsea-Angreifer Nicolas Jackson kommt nun doch

„Akt der Verzweiflung“ FC Bayern und seine Deadline: Chelsea-Angreifer Nicolas Jackson kommt nun doch

Für den FC Bayern ist der Transfersommer überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen.
Von red/SID
Bundesliga: Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Bundesliga Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Die Liga startet mit vielen Neuerungen und verspricht mehr Nähe in der Berichterstattung. Das verbessert aber nicht zwangsläufig das Produkt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Von Carlos Ubina
Im Fußball und auch sonst: Die Schönheit der Niederlage

Im Fußball und auch sonst Die Schönheit der Niederlage

Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.
Von Leo Wanner
Frauen-Nationalelf: Macht Ann-Katrin Berger Schluss?

Frauen-Nationalelf Macht Ann-Katrin Berger Schluss?

Die 34-jährige Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger spricht nach ihrer bärenstarken EM in der Schweiz offen über ein mögliches Karriereende in der DFB-Elf.
Von Marco Seliger
EM-Finale gegen England: Warum dominiert Spanien den Frauenfußball?

EM-Finale gegen England Warum dominiert Spanien den Frauenfußball?

Am Sonntag wollen die Weltmeisterinnen gegen England auch den EM-Titel holen. Die spanische Dominanz ist auch im Juniorinnenbereich zu sehen – aus guten Gründen.
Von Marco Seliger
Weitere Artikel zu Turnen Dritte Liga Bundesliga Aufstieg Relegation Leonberg
 