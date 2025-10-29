Eigentlich hatte die WTG Heckengäu Platz drei in dieser Saison in der dritten Bundesliga angepeilt. Auf Rang vier hatten sie die Runde im Jahr zuvor abgeschlossen, und nun sollte er ein wenig höher hinaus gehen.

Doch die Riege um Kapitän Philipp Lutz sprang höher als erwartet – statt eines einfachen war sogar ein doppelter Salto möglich. Bis zum Wettkampf am vergangenen Wochenende war die WTG Liga-Primus, nach der 25:36-Niederlage im Topduell gegen den TSV Karlsruhe-Grötzingen stehen die Heckengäu-Turner immer noch punktgleich auf Platz zwei. Überraschung!

Ursprünglich war ein Aufstieg nicht geplant

„Man weiß vor der Saison nie, wo man genau steht“, erklärt Nick Ackermann, der sportliche Leiter der WTG, „weil man ja nicht weiß, welchen Schwierigkeitsgrad die anderen Teams in ihre Übungen eingebaut haben.“ Nach der ersten Aufeinandertreffen wurde den WTG-Mitgliedern schnell klar: Wir können tatsächlich oben mitmischen.

Um gegen den erklärten Titelkandidaten aus Karlsruhe eine Chance zu haben, passten die Turner die Schwierigkeitsgrade ihrer Präsentationen nach oben an – auf die Gefahr hin, dass die Ausführung nicht optimal sein könnte und es Punktabzüge gibt. „Wir sind ins Risiko gegangen“, sagte Ackermann, „das war nötig, um eine Siegchance zu haben.“

Die Welt steht Kopf: Adrian Dudev am Reck. Foto: Georg Hrivatakis

Wer wagt, gewinnt, heißt es – doch das stimmt leider nicht immer. Großer Pluspunkt für die Badener war der irische Gastturner Adam Steele, der mit 19 Scorepunkten überragender Mann des Abends war. Nach den Übungen am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen lagen Lovis und Niccolo Spiess, Adrian Dudev, Deniz Bulut und Manu Tschur zur Pause mit 14:19 knapp zurück– ein Rückstand, der aufholbar schien.

Doch die Gäste aus Grötzingen machten es den Gastgebern in Renningen nicht leicht. konterte erneut. Am Sprung zeigte Niccolo Spiess Nervenstärke, landete seinen Sprung punktgenau im Stand und gab gegen Adam Steele nur zwei Punkte ab. Am Barren – dem Lieblingsgerät von Philipp Lutz – folgte das zweite Unentschieden (3:3). Der Kapitän turnte eine seiner besten Übungen der Saison, ließ kaum Abzüge zu. Vor dem Reck lag die WTG 21:28 zurück – rechnerisch war noch alles möglich. Tschur und Lovis Spiess turnten stark, am Ende stand ein 25:36 auf der Anzeigetafel. „Manu Tschur hat seine beste Übung am reck geturnt“, sagte Nick Ackermann.

Platz zwei in der Liga scheint gebucht

Trotz der Niederlage bleibt die WTG auf Kurs: Mit vier Siegen und einer Niederlage rangiert sie auf Platz zwei – punktgleich mit Karlsruhe-Grötzingen, getrennt nur durch das schlechtere Gerätepunkteverhältnis. Die Chance, den TSV noch vom Platz an der Sonne zu vertreiben, ist gering – die Badener müssen nur noch gegen die TSG Backnang antreten, die mit null Punkten am Tabellenende rangiert. Die WTG Heckengäu turnt ihr Ligafinale am 15. November in Renningen gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau.

Der sportliche Leiter der WTG am Reck: Nick Ackermann Foto: Georg Hrivatakis

„Da sollten wir gewinnen“, sagt Nick Ackermann. Mit einem Erflog wäre Platz zwei gesichert, und der berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in Oberhausen. Dort spielen die Ersten und Zweiten der dritten Liga Nord und Süd die Aufsteiger über Kreuz aus. Heißt: Die WTG als Zweiter des Südens träfe auf TuS Vinnhorst II aus Hannover, den Tabellenführer aus dem Norden. Selbst bei einer Niederlage wäre der Traum vom Wiederaufstieg in Liga zwei nicht vorbei. Die beiden Verlierer der Überkreuz-Partien spielen danach den letzten Aufsteiger aus. „Das ist unser Ziel“, sagt der sportliche Leiter Ackermann.

Die WTG Heckengäu turnte vor zwei Jahren noch in Liga zwo und stieg ohne Saisonsieg ab – auch weil die Riege auf ausländischen Spitzenkräfte verzichtete. Sollte die Rückkehr gelingen, könnte der Verein diesen Vorsatz über Bord werfen. „Wir würden sicher darüber diskutieren, ob wir diesen Weg gehen wollen“, sagt Nick Ackermann. Aber zuerst muss aufgestiegen werden.