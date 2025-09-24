Die Turner der WTG Heckengäu starten motiviert in die Saison der dritten Bundesliga Süd. Nach dem Klassenerhalt wollen sie erneut aus eigener Kraft bestehen.
24.09.2025 - 14:02 Uhr
Die Turner gehen wieder an die Geräte und kämpfen um Scorepunkte: Kapitän Philipp Lutz führt die Gemeinschaftsriege aus dem Heckengäu mit Optimismus an und setzt in der neuen Saison vor allem auf Teamgeist – zum Saisonstart bei der TSG Backnang muss die Riege aber verletzungsbedingt auf einige Athleten und deren gewohnte Leistungen verzichten.