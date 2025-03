Einst mit Simone Biles, nun in Stuttgart – das hat Aimee Boorman am Kunstturnforum vor

Aimee Biles arbeitet seit rund drei Wochen mit den Spitzenturnerinnen am Kunstturnforum Stuttgart, den zuletzt Missbrauchsvorwürfe erschüttert haben. Nun hat sich die Ex-Trainerin von Superstar Simone Biles der Öffentlichkeit präsentiert.

Dirk Preiß 19.03.2025 - 16:16 Uhr

Ein American Showgirl ist Aimee Boorman nicht – sie ist Turntrainerin, die am liebsten in einem „Gym“, wie sie sagt, ihrer Arbeit nachgeht. Aber: Schwer ist es ihr am Mittwochnachmittag auch nicht gefallen, sich ein wenig in Szene zu setzen. Für Fotoapparate, TV-Kameras und Handybilder. Vor dem Kunstturnforum (KTF), auf der Bodenmatte und vor dem riesigen Spiegel im Obergeschoss des Bundesstützpunkts. Was gut war – denn: Das Interesse ist groß an der 51-Jährigen.