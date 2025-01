Missstände am Kunstturnforum – aktive Turnerinnen klagten schon früher

Turnen in Stuttgart

Gegen Ende des Jahres 2024 beklagten zahlreiche Turnerinnen die Zustände am Kunstturnforum Stuttgart. Nun wird klar: Hinweise auf die Missstände gab es schon Monate zuvor – und zwar von aktiven Sportlerinnen.

Dirk Preiß 15.01.2025 - 11:29 Uhr

Zuletzt ist scheinbar eine gewisse Normalität eingekehrt am Turnstandort Stuttgart. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler absolvierten ihre Trainingseinheiten am Kunstturnforum, die Planungen für Großveranstaltungen wie den 40. DTB-Pokal Ende März schritten voran, und die Skandalmeldungen der vergangenen Wochen beschäftigten die Strategen eher hinter verschlossenen Türen. Doch nun wird gerade in letztere Angelegenheit wieder Schwung kommen.