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  6. Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Turnen – Oberliga Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Turnen – Oberliga: Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen
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Berkheims Sara Virga erzielt am Schwebebalken die höchste Wertung des Tages Foto: Georg Hrivatakis/oh

Die Turnerinnen des TSV Berkheim sichern sich beim zweiten Oberliga-Wettkampftag den Tagessieg. Besonders am Stufenbarren und Schwebebalken setzen sie starke Akzente.

Beim zweiten Wettkampftag der Oberliga in Albstadt-Ebingen haben die Turnerinnen des TSV Berkheim eine starke Teamleistung gezeigt. Mit 187,42 Punkten sicherten sie sich souverän den Tagessieg vor der TG Böckingen mit 183,72 Punkten und der WKG Heidenheim/Nattheim mit 178,52 Punkten. Damit setzten die Berkheimerinnen im Kampf um die Meisterschaft ein deutliches Ausrufezeichen.

 

TSV-Turnerinnen überzeugen

Besonders überzeugte der TSV am Stufenbarren und am Schwebebalken. An beiden Geräten erzielten die Berkheimer Turnerinnen die Tagesbestwerte und bewiesen technische Stärke sowie Nervenstärke. Herausragend war Sara Virga, die am Schwebebalken mit 13,00 Punkten die höchste Wertung des Tages erreichte. Sarah Vogel überzeugte ebenfalls mit 12,70 Punkten am Balken und erzielte zudem am Stufenbarren mit 12,25 Punkten die Tageshöchstnote.

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