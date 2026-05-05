Turnen – Oberliga: Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Die Turnerinnen des TSV Berkheim sichern sich beim zweiten Oberliga-Wettkampftag den Tagessieg. Besonders am Stufenbarren und Schwebebalken setzen sie starke Akzente.

Beim zweiten Wettkampftag der Oberliga in Albstadt-Ebingen haben die Turnerinnen des TSV Berkheim eine starke Teamleistung gezeigt. Mit 187,42 Punkten sicherten sie sich souverän den Tagessieg vor der TG Böckingen mit 183,72 Punkten und der WKG Heidenheim/Nattheim mit 178,52 Punkten. Damit setzten die Berkheimerinnen im Kampf um die Meisterschaft ein deutliches Ausrufezeichen.