Turnen – Oberliga: Starker Saisonauftakt der Berkheimer Oberligaturnerinnen

So hatten sie sich das gewünscht: Das zweite Turnteam des TSV Berkheim zeigte beim Saisonstart der Oberliga in eigener Halle als Aufsteiger einen starken Wettkampf . Die Berkheimerinnen belegten Platz zwei mit 184,39 Punkten hinter der TG Böckingen ,die sich 185,55 Punkte erturnten. Auf Platz drei landete der TSV Süßen mit 177,53 Punkten. An den einzelnen Geräten heimsten die Berkheimer Turnerinnen etliche gute Ergebnisse ein: Am Sprung erzielte das Team insgesamt 43,74 Punkte. Sara Virga Espana kam hier auf sehr starke 12,07 Punkte. Mit 42,25 Punkten waren die Berkheimerinnen das stärkste Team am Stufenbarren. Hier turnte Daria Hlodik mit 11,70 die zweitbeste Übung. Besonders erfreulich war aus Berkheimer Sicht hier die erfolgreiche Rückkehr von Sarah Vogel nach langer Verletzungspause.

Unsere Empfehlung für Sie 25. Liwa-Laufevent Emotionaler Zieleinlauf nach 42 Kilometern Beim 25. Marathon beim Liwa-Laufevent in Lichtenwald ist niemand schneller als Julia Wieszt. Die 33-Jährige schafft die Strecke in 3:10:06 Stunden. Der Schwebebalken (51,55 ) war trotz kleiner Patzer das Paradegerät des Teams. Besonders beeindruckend war dabei die Übung von Espana, die durch Sicherheit und Eleganz geprägt war. Die begeisterten Kampfrichter bewerteten sie mit fantastischen 14,90 Punkten. In Lona Häcker gab es auch an diesem Gerät ein Comeback. Am abschließenden Boden lief es für die Berkheimerinnen mit 46,85 Punkten ebenfalls gut. Mit 12,80 zeigte Daria Hlodik hier das beste Ergebnis des Teams.