Turnen – Oberliga Starker Saisonauftakt der Berkheimer Oberligaturnerinnen
Das Aufsteigerteam des TSV Berkheim landet beim Heimwettkampf gleich auf Platz zwei.
Das Aufsteigerteam des TSV Berkheim landet beim Heimwettkampf gleich auf Platz zwei.
So hatten sie sich das gewünscht: Das zweite Turnteam des TSV Berkheim zeigte beim Saisonstart der Oberliga in eigener Halle als Aufsteiger einen starken Wettkampf . Die Berkheimerinnen belegten Platz zwei mit 184,39 Punkten hinter der TG Böckingen ,die sich 185,55 Punkte erturnten. Auf Platz drei landete der TSV Süßen mit 177,53 Punkten. An den einzelnen Geräten heimsten die Berkheimer Turnerinnen etliche gute Ergebnisse ein: Am Sprung erzielte das Team insgesamt 43,74 Punkte. Sara Virga Espana kam hier auf sehr starke 12,07 Punkte. Mit 42,25 Punkten waren die Berkheimerinnen das stärkste Team am Stufenbarren. Hier turnte Daria Hlodik mit 11,70 die zweitbeste Übung. Besonders erfreulich war aus Berkheimer Sicht hier die erfolgreiche Rückkehr von Sarah Vogel nach langer Verletzungspause.