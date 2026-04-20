 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Starker Saisonauftakt der Berkheimer Oberligaturnerinnen

Turnen – Oberliga Starker Saisonauftakt der Berkheimer Oberligaturnerinnen

Turnen – Oberliga: Starker Saisonauftakt der Berkheimer Oberligaturnerinnen
1
Die Berkheimerinnen sind sichtlich stolz auf ihre Leistung. Foto: oh

Das Aufsteigerteam des TSV Berkheim landet beim Heimwettkampf gleich auf Platz zwei.

So hatten sie sich das gewünscht: Das zweite Turnteam des TSV Berkheim zeigte beim Saisonstart der Oberliga in eigener Halle als Aufsteiger einen starken Wettkampf . Die Berkheimerinnen belegten Platz zwei mit 184,39 Punkten hinter der TG Böckingen ,die sich 185,55 Punkte erturnten. Auf Platz drei landete der TSV Süßen mit 177,53 Punkten. An den einzelnen Geräten heimsten die Berkheimer Turnerinnen etliche gute Ergebnisse ein: Am Sprung erzielte das Team insgesamt 43,74 Punkte. Sara Virga Espana kam hier auf sehr starke 12,07 Punkte. Mit 42,25 Punkten waren die Berkheimerinnen das stärkste Team am Stufenbarren. Hier turnte Daria Hlodik mit 11,70 die zweitbeste Übung. Besonders erfreulich war aus Berkheimer Sicht hier die erfolgreiche Rückkehr von Sarah Vogel nach langer Verletzungspause.

 

Unsere Empfehlung für Sie

25. Liwa-Laufevent: Emotionaler Zieleinlauf nach 42 Kilometern

25. Liwa-Laufevent Emotionaler Zieleinlauf nach 42 Kilometern

Beim 25. Marathon beim Liwa-Laufevent in Lichtenwald ist niemand schneller als Julia Wieszt. Die 33-Jährige schafft die Strecke in 3:10:06 Stunden.

Der Schwebebalken (51,55 ) war trotz kleiner Patzer das Paradegerät des Teams. Besonders beeindruckend war dabei die Übung von Espana, die durch Sicherheit und Eleganz geprägt war. Die begeisterten Kampfrichter bewerteten sie mit fantastischen 14,90 Punkten. In Lona Häcker gab es auch an diesem Gerät ein Comeback. Am abschließenden Boden lief es für die Berkheimerinnen mit 46,85 Punkten ebenfalls gut. Mit 12,80 zeigte Daria Hlodik hier das beste Ergebnis des Teams.

Weitere Themen

Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand

Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand

Der Landesligist gewinnt nach zuvor drei Niederlagen mit 34:25 gegen den TSV Heiningen II.
Von Sigor Paesler
Fußball – Nachspiel: Von Sorgenkindern und neuen Hoffnungen

Fußball – Nachspiel Von Sorgenkindern und neuen Hoffnungen

Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das dritte Spiel in Serie und startet das große Rechnen. Die Berkheimer würden gerne die Hin- in Rückrunde umbenennen.
Von Robin Kern
Frauenfußball in der Region: TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Frauenfußball in der Region TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 hinauskommen, holt Regionenligist TSV Deizisau i einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht.
Von unserer Redaktion
Tischtennis im Kreis Esslingen: Neuhausen bleibt drin, Wendlingen steigt wohl auf

Tischtennis im Kreis Esslingen Neuhausen bleibt drin, Wendlingen steigt wohl auf

Bei den Teams der Tischtennis-Landesklasse herrscht aus unterschiedlichen Gründen Zufriedenheit.
Von Max Blon
Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gelingt im Duell gegen die HSG Willstätt/Hanauerland ein 43:35-Sieg. Indes ist bei der HSG die Kaderplanung abgeschlossen.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Kreisliga A: SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.
Von Lilli Heinrich
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf

Fußball – Landesliga FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga in einem spannenden Spiel dem 1. FC Eislingen mit 1:4 und muss den Blick weiter nach unten richten.
Von Jochen Gut
Handball – Zusammenfassung: Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Handball – Zusammenfassung Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen bei der SG BBM Bietigheim II mit 36:27 – und sammeln beim Debüt von Interimscoach Manuel Späth wichtige Punkte.
Von Robin Kern
Amateurfußball – Zusammenfassung: Des einen Freud ist des anderen Leid

Amateurfußball – Zusammenfassung Des einen Freud ist des anderen Leid

Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim ist auf einem guten Weg raus aus der roten Zone. Für den FV Plochingen wird es schwer, den Abstieg in die Kreisliga A noch zu verhindern.
Von Horst Reutter
Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau findet neuen Coach – Markus Stotz übernimmt zur neuen Saison

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau findet neuen Coach – Markus Stotz übernimmt zur neuen Saison

Die Handballer des TSV Deizisau präsentieren in Markus Stotz ihren neuen Trainer für die kommende Saison. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn festigen derweil Platz zwei.
Von Robin Kern
Weitere Artikel zu Turnen Oberliga
 
 