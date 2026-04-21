Turnen – Oberliga: Wernauer Turnern gelingt Coup

Die Oberliga-Turner des TSV Wernau haben den letzten Vorrundenwettkampf beim favorisierten TSV Schmiden überraschend mit 49:37 Scorepunkten (289,60:286,40 Punkte) gewonnen – und gehen nun nach den Worten von Trainer Gunter Mayer „mit Zuversicht ins Ligafinale am 9. Mai in Wangen“. Zunächst war das Finale in Wernau geplant, die Ausrichtung wurde jedoch aufgrund der Folgen des Brandes in der Neckartalsporthalle zurückgegeben.

Unsere Empfehlung für Sie Turnen – Oberliga Starker Saisonauftakt der Berkheimer Oberligaturnerinnen Das Aufsteigerteam des TSV Berkheim landet beim Heimwettkampf gleich auf Platz zwei. Gegen die mit zwei Bundesligaturnern angetretenen Schmidener begannen die Wernauer gleich am Boden sehr konzentriert und holten ein Unentschieden, wobei Kai Bäßler mit sehr starken 14,00 Punkten überzeugte. Am Pauschenpferd zeigte Mitko Hommel mit 13.10 Punkten seine Klasse und somit ging dieses Gerät an die Wernauer.

Die Ringe gingen knapp mit 8:7 an Schmiden, ebenfalls Sprung, bei dem vor allem die Bundesligaturner Philipp Buchner und Yurii Yemelianov das Gerät mit Kasamatsu-Sprüngen entschieden.

Nach durchweg gelungenen Übungen am Barren und einem Gerätesieg mit 10:3 Punkten war der Wettkampf fast entschieden, sodass mit sicheren Übungen, unter anderem von Routinier Lukas Hürzel, auch das Reck mit 12:4 Punkten an die Wernauer ging – wobei Mateo Burghart seinen Gienger-Salto riskieren konnte. Starke Übungen von Ton Skelaj, Axel Mayer und Moritz Straubel demonstrierten zudem die Ausgeglichenheit der Wernauer.