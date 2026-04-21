Turnen – Oberliga Wernauer Turnern gelingt Coup
Das Team gewinnt beim TSV Schmiden überraschend mit 49:37 Scorepunkten und ist bereit für das Ligafinale.
Das Team gewinnt beim TSV Schmiden überraschend mit 49:37 Scorepunkten und ist bereit für das Ligafinale.
Die Oberliga-Turner des TSV Wernau haben den letzten Vorrundenwettkampf beim favorisierten TSV Schmiden überraschend mit 49:37 Scorepunkten (289,60:286,40 Punkte) gewonnen – und gehen nun nach den Worten von Trainer Gunter Mayer „mit Zuversicht ins Ligafinale am 9. Mai in Wangen“. Zunächst war das Finale in Wernau geplant, die Ausrichtung wurde jedoch aufgrund der Folgen des Brandes in der Neckartalsporthalle zurückgegeben.