Turnen: TSV Schmiden Vize-Weltmeister unter den Zuschauern
Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden gewinnen am Sonntag in der 1-2-3-Halle gegen die KTV Hohenlohe II mit 46:36 Scorepunkten.
Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden gewinnen am Sonntag in der 1-2-3-Halle gegen die KTV Hohenlohe II mit 46:36 Scorepunkten.
Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden haben im fünften Wettkampf der laufenden Saison ihren dritten Sieg errungen. Die Riege um Teamkapitän Emilian von dem Bussche gewann am Sonntag in der heimischen 1-2-3-Sporthalle verdient gegen die starke Vertretung des KTV Hohenlohe II mit 46:36 Scorepunkten. Yurii Yemelianov holte am Sprung die Tageshöchstnote von 14,80 Punkten und war mit 25 Zählern eifrigster Punktesammler für den Tabellendritten. Philip Buchner steuerte 17 Scorepunkte bei, Yannick Neumaier trug mit drei Punkten und Tim-Oliver Geßwein mit einem Punkt zum Gesamtergebnis bei.