Dezimierte Verbandsliga-Riege der WTG Heckengäu unterliegt dem TurnTeam Staufen deutlich und stürzt auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Bezirksliga-Team feiert ersten Sieg.

Am Samstag bot die Stadionsporthalle in Renningen den Rahmen für einen sportlich wie emotional aufgeladenen Wettkampftag: Wegen widriger Voraussetzungen und zahlreicher Ausfälle blieb die ersatzgeschwächte WTG II in der Verbandsliga chancenlos und rutschte nach der 29:52-Niederlage gegen das TurnTeam Staufen auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Ganz anders die WTG III: Das junge Bezirksliga-Team feierte vor heimischem Publikum seinen lang ersehnten ersten Saisonsieg. Zwei Wettkämpfe, die unterschiedlicher kaum hätten verlaufen können – geprägt von Improvisation, Kampfgeist und überraschenden Wendungen.

WTG II muss auf einige Stammkräfte verzichten

Für den vorletzten Wettkampf der Verbandsliga musste das Team in Tim Berger (verletzt) und Peter Knemeyer (beruflich verhindert) auf zwei Topturner verzichten. Kurzerhand aktivierte der sportliche Leiter Nick Ackermann daher Felix Heisenberg, der studienbedingt in München wohnt und für die Saison nicht eingeplant war. Zusätzlich erhielt die WTG II Unterstützung von der KTG Bodensee, die Alexandru Hangu, Simon Schwimmer und Julian Pettermann entsendeten. Für die KTG ist die Saison beendet.

Der Sturz von Yannick Kellenberger am Pauschenpferd verhinderte einen Erfolg der WTG II an diesem Gerät. Foto: Georg Hrivatakis

Doch bereits am Boden zeigte sich, dass das Team aus Süßen, das zuvor nur einen Wettkampf gewinnen konnte, nicht klein beigeben würde. Mit 11:0 legten die Gäste am Boden die Schwächen der WTG offen, obwohl Luis Weiß und Gastturner Alexandru Hangu konkurrenzfähige Übungen boten. Das Pauschenpferd ging knapper aus. Nur ein Scorepunkt fehlte der WTG zum Unentschieden. Unglücklich war der Sturz von Yannick Kellenberger, der damit nur 7,45 Punkte erhielt. An den Ringen gelang es nur Nick Ackermann zu punkten.

Ein Aufholen war sehr unrealistisch geworden. WTG-Gastturner Simon Schwimmer holte am Sprung zwei Scorepunkte, doch Staufen lieferte ebenfalls und baute die Führung aus. Nur am Barren, dem vorletzten Gerät, gewann die WTG das erste und einzige Mal mit 8:3 Punkten. Hangu steuerte fünf und Ackermann drei Zähler bei. Am Reck wurde es noch mal eng. Pettermann und Ackermann erkämpften vier Scorepunkte. Das TurnTeam Staufen lag am Ende mit 52:29 souverän vorn und hat wie die WTG zwei gewonnene Partien vorzuweisen. Durch den direkten Vergleich rutschte die WTG II auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

WTG III feiert den ersten Saisonsieg

Für die WTG III war es der vorletzte Wettkampf in der Bezirksliga. Gegen den TV Beffendorf machte sich das junge Team Hoffnungen auf den ersten Saisonerfolg – und so kam es auch: Die Riege mit Kapitän Matti Sabir, Micha Reutter, Oliver Rupf, Benedikt Schuler, Tim Abek und Jannis Zengerling jubelte nach dem knappen 247,3:242,3-Erfolg. Hervorzuheben war dabei Benedikt Schuler: Eigentlich weilt der Routinier seit einigen Monaten studienbedingt in Freiburg/Breisgau, steht der Mannschaft seit diesem Wettkampf aber wieder zur Verfügung. Schuler steuerte elf Zähler bei. Für die WTG III geht es am Samstag (16 Uhr) zum letzten Saisonwettkampf zu Tabellenführer SV Böblingen in die Halle der Justinus-Kerner-Schule.