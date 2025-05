Am Samstag (18 Uhr) finden beim Ligafinale in Ludwigsburg zwei entscheidende Wettkämpfe für die Turner der WTG Heckengäu statt: Die zweite Mannschaft der Gemeinschaftsriege unter Kapitän Julius Hottmann kämpft im Finale um wichtige Tabellenpunkte für das Podest der Verbandsliga, während die sieglos gebliebene dritte Mannschaft unter Kapitän Matti Sabir in der Bezirksligarelegation um den Klassenerhalt turnt.

Am Samstag messen sich sechs Verbandsliga-Mannschaften beim Ligafinale des Schwäbischen Turnerbundes (STB) nochmals untereinander. In der als Rückrunde ausgetragenen Partie gilt es wichtige Tabellenpunkte zu sammeln und die finale Platzierung auszuturnen. Mit dabei ist auch die zweite Mannschaft der Drittliga-Turner der WTG Heckengäu, die bisher eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden vorweisen kann.

Kapitän Julius Hottmann weist darauf hin, dass die bisherigen Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprochen haben: „Wir hätten uns eine bessere Ausgangslage für das Finale gewünscht“. Aktuell belegt sein Team den dritten Platz in der Verbandsliga, knapp hinter der WKG Donau Alb I, dem Turn-Team Staufen I und direkt vor dem TSV Lustnau.

Deniz Bulut (li.) mit Trainer Eckart Schauerhammer beim Einstellen des Barrens Foto: Georg Hrivatakis

Die Mannschaft steht kurz vor dem Finale nicht schlecht da und wird im Vergleich zur Vorrunde versuchen, den ein oder anderen Gegner hier doch noch hinter sich lassen. Denn es besteht Hoffnung auf das strengere Kampfgericht, das mit neutralen Kampfrichtern besetzt ist, bei dem die WTG II durch ihre durchweg sauberen und stabilen Ausführungen von vorneherein bessere Chancen haben dürfte. Mit insgesamt nur drei Stürzen, kann die WTG II etwas vorweisen, was kaum ein anderes Team geschafft hat. Zur Verstärkung des Kaders sind Jan Griesmeier und Deniz Bulut in die Mannschaft nachgerückt. Der Sportliche Leiter der WTG, Nick Ackermann, würde seine Mannschaft gerne am Ende auf dem Podest sehen.

WTG III kämpft um den Klassenerhalt

Am Samstag steht die dritte Mannschaft der WTG Heckengäu vor einer großen Herausforderung: In der Bezirksliga-Relegation des Ligafinales geht es um den Klassenerhalt. Das Team um Kapitän Matti Sabir blickt auf eine schwierige Saison zurück, in der bisher kein Sieg erzielt werden konnte. Entsprechend tritt die Mannschaft in der Relegation als eines der Schlusslichter an. Die WTG III trifft auf starke Konkurrenz. Neben den sechs besten Mannschaften der Kreisligen misst sie sich mit fünf Bezirksligateams, die die hinteren Plätze belegen.

Matti Sabir an den Ringen Foto: Lukas Weiß

Trotz der schwierigen Ausgangslage bleibt das Ziel klar: „Der Klassenerhalt“, betont Kapitän Sabir. Sollte die Mannschaft in voller Besetzung antreten, bestehen durchaus Chancen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei wird es entscheidend sein, mit stabilen und fehlerfreien Übungen zu punkten. Der Wettkampf beginnt am Samstag bereits um 9 Uhr in der Innenstadtsporthalle in Ludwigsburg (Karlstraße 29).