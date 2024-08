Trotz der Verletzung vor erst sechs Wochen wollte Lukas Dauser eine olympische Medaille in Paris gewinnen. Das hat nicht geklappt – nun steht die Zukunft des 31-Jährigen als Turner in den Sternen.

Dirk Preiß 05.08.2024 - 13:45 Uhr

Die Enttäuschung war ihm ins Gesicht geschrieben – und wird wohl auch nicht so schnell verfliegen. „Die nächsten Tage und Wochen werden sicher nicht einfach“, sagte Lukas Dauser mit traurigem Blick, „es ist extrem bitter.“ Weil der Weltmeister am Barren am Montag in Paris nicht seine zweite olympische Medaille nach Silber 2021 gewonnen – sondern die Übung an seinem Lieblingsgerät verpatzt hatte.