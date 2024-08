Platz acht im Mehrkampffinale bei der Olympiapremiere – die erst 16-jährige Helen Kevric hat in Paris beeindruckt. In Zukunft will sie noch besser werden, um im Konzert der ganz Großen mitzumischen.

Dirk Preiß 02.08.2024 - 11:17 Uhr

Bei all dem Spektakel, das sich am Donnerstagabend in der Arena von Paris-Bercy abgespielt hatte, war manch einer durchaus verwundert, wie gefasst und gelassen Helen Kevric hinterher vor den Journalisten stand. Es war doch so viel Aufwühlendes passiert.