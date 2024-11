Vor acht Monaten verletzte sich Meolie Jauch schwer am Knie. Das Wettkampfcomeback der Turnerin ist noch nicht in Sicht – auch, weil der Weg zur Genesung eine Kurskorrektur brauchte.

Dirk Preiß 28.11.2024 - 15:44 Uhr

Mittlerweile ist ja schon fast alles wieder wie immer, zumindest nähern sich die Tagesabläufe von Meolie Jauch wieder dem an, was sie gewohnt war – vor dem 1. April dieses Jahres. Bahnfahren, trainieren, die Schule besuchen, nochmal in die Halle, dann wieder in die Bahn und nach Hause. So läuft das bei Turntalenten. Doch bei Meolie Jauch lief in den vergangenen Monaten eben alles ein bisschen anders.