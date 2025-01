Seit vielen Jahren warten die Vereine und Nutzer der Turn- und Versammlungshalle in Steinhaldenfeld auf eine Ertüchtigung des Gebäudes. Wie die Stadt mitteilt, beginnt die Sanierung in dieser Woche. Alle erforderlichen Vorab-Maßnahmen seien rechtzeitig abgeschlossen worden, sagt eine Sprecherin der Stadt. Die Baustelle werde nun eingerichtet.

Seit Anfang November ist der TSV Steinhaldenfeld in andere Hallen ausgewichen, wie der TSV-Vorsitzende Klaus Mairhofer mitteilte. Der TSV nutze verschiedene Sportstätten, so sei etwa die Tischtennis-Abteilung in der Eichendorffschule. Andere Gruppen seien in der Pelikanschule und der Sporthalle der Jörg-Ratgeb-Schule in Neugereut, aber auch im Ökumenischen Zentrum in Neugereut und in der Villa Zuckerberg untergekommen. Für die Anmietung in einer kirchlichen Einrichtung bekomme der TSV laut Stadt einen Mietkostenzuschuss.

Immer wieder neue Absprachen nötig

Nach Angaben der Stadtverwaltung hätten die Helene-Schoettle-Schule und die Steinhaldenfeldschule Interimsmöglichkeiten gefunden. Auch nutzen sie die Traglufthalle, die im November 2024 zur Nutzung freigegeben worden war. Mairhofer sagt, dass es sich so langsam einspiele. Es gebe allerdings weiterhin Wartelisten. Im Mai müssten dann, wenn die Traglufthalle wieder abgebaut werde, weitere Plätze in Turnhallen organisiert werden. Auch müsse das Kinderturnen pro Schulhalbjahr geklärt werden. „Ab 24. Januar steht der Plan für alle Gruppen, mit dem wir starten können“, sagt Mairhofer.

Bauarbeiten sollen bis 2026 dauern

Bei den nun beginnenden Arbeiten handelt es sich laut Stadt um Abbruch- und Rohbauarbeiten. Ab Spätsommer beginnen dann die Arbeiten an Dach, Fenster, Fassade und der Innenausbau. Die Halle wird in allen baulichen und technischen Bereichen generalsaniert und neu strukturiert. Die Bauarbeiten sollen bis Sommer 2026 dauern. Zuvor waren die Sanierungsarbeiten immer wieder verschoben worden. Nach Angaben der Stadt sind knapp 12 Millionen Euro für die Sanierung veranschlagt.