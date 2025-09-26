Nach der ESG-Sporthalle ist nun auch die Sport- und Versammlungsstätte in Bonlanden zu. Beide Male hat es während einer laufenden Dachsanierung reingeregnet.

﻿Es erinnert ein bisschen an die Verhüllung des Reichstags durch Christo: Von mehreren Seiten ist die Uhlberghalle in Bonlanden mit grünen Planen verhangen. Im Inneren der Sport- und Versammlungshalle, das ist durch ein Fenster zu sehen, sind Stühle zusammengeschoben. Sport findet an diesem Nachmittag keiner statt. Und das bleibt auch noch eine gewisse Zeit so. Die Uhlberghalle ist aktuell gesperrt. Es gab einen Wasserschaden. Damit ist sie die zweite Sportstätte in Filderstadt, die innerhalb weniger Tage wegen eines Wassereinbruchs zugemacht werden musste, denn auch die Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums (ESG) in Bernhausen ist geschlossen.

Reparaturen konnten nicht früher beginnen Die Geschichten ähneln sich: Wassereinbruch durch altersbedingte Schäden bereits im Jahr 2023, Monate später Sanierungsbeschluss im Gemeinderat, wieder Monate später Start der Reparatur, dann neuer Wasserschaden. Dieser Tage ist bekannt geworden, dass die Arbeiten am Dach und am Boden der vierteiligen Sporthalle des ESG in Bernhausen nicht zum Schulstart fertig werden, weil erneut Wasser eingedrungen ist. Nun hat Filderstadt den zweiten Ausfall zu beklagen. Auch in die Uhlberghalle ist Wasser gekommen, während Handwerker mit dem Flicken beschäftigt waren. Im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten am Flachdach über Nebenräumen, dem Foyer und der Küche sei nach dem Entfernen der Begrünungsschicht Wasser vermutlich über Schädigungen in der alten Folienabdichtung in die Räume darunter gelangt, heißt es aus dem Fachamt. Deckenteile seien teils durchfeuchtet worden, Rauchmelder und Beleuchtung habe man dort außer Betrieb nehmen müssen. „Daher ist auch die Halle derzeit nicht nutzbar“, teilt die Stadt mit.

Betroffen davon sind genauso wie auch in Bernhausen Schulen und Vereine. „Die Uhlbergschule und die Realschule Bonlanden machen ihren Schulsport in der Sporthalle Seefälle“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Auch im Fall der ESG-Halle habe man mittlerweile Lösungen gefunden. „Die Umverteilung der Schulen konnte über die Rundsporthalle und die Bruckenackerhalle erfolgen, die Vereine konnten innerhalb der anderen Filderstädter Sporthallen untergebracht werde.“

Vorsorglich wurde ein Notdach errichtet

Das Thema Wasser ist aber noch nicht abgehakt. In den vergangenen Tagen hat es quasi nonstop geregnet. „Über dem Dach des Umkleidetraktes wird jetzt ein Notdach errichtet, um die weiteren Demontagearbeiten trotz möglichem Regen durchzuführen“, teilt die Stadt zur Uhlberghalle mit. Es könne aber sein, dass sich durch das Entfernen des Gründachs vorhandene Schwachstellen so vergrößert hätten, dass das Wasser jetzt habe durchsickern können.

Unsere Empfehlung für Sie Gymnasium in Bernhausen Diese Schule startet ohne Sporthalle ins Schuljahr Eigentlich hätten die Sanierung der Sportstätte in Bernhausen längst fertig sein sollen, doch es gab erneut einen Wasserschaden. Das hat Folgen.

Schäden an anderen Hallen in der Stadt durch den aktuellen Dauerregen seien nicht bekannt, auch an der ESG-Halle habe es keine weiteren Wassereintritte gegeben, „die Dachabdichtungsfirma ist im Einsatz, und es ist vorgesehen, dass die Arbeiten am Dach bis Ende kommender Woche abgeschlossen sind“.

Wann die Uhlberghalle wieder freigegeben werden kann, steht momentan in den Sternen. Immerhin: Wenigstens in Sachen ESG-Halle ist die Stadt optimistisch. Das Fachamt teilt mit: „Die ESG-Halle steht dem Schul- und Vereinssport wieder ab 3. November 2025 zur Verfügung.“