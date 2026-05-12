Turnier auf dem Stumpenhof: Die TG Plochingen schenkt sich ein hochkarätiges Turnier zum Geburtstag

Seit 100 Jahren und wenigen Tagen gibt es die Tennisgesellschaft Plochingen – damit ist die TG einer der ältesten Tennisvereine der Region. Und was könnte es Schöneres geben, als diesen runden Geburtstag mit dem Schläger in der Hand und mit vielen Gästen zu feiern? Deshalb richtet der Club von diesem Donnerstag bis Sonntag auf der schönen Anlage auf dem Stumpenhof die Bezirksmeisterschaften aus – und diese Zahl passt: Gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die verschiedenen Konkurrenzen angemeldet. Am Donnerstag geht es um 9 Uhr los, am Freitag um 14 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr und am Finalsonntag um 10 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie Turn-Wettkampf in Berkheim Daria Hlodik sorgt für ein Highlight Beim 19. Spieth-Cup des TSV Berkheim gibt es viele starke Leistungen – auch von Turnerinnen des Ausrichtervereins. „Das hat man ja nicht jeden Tag, dass man so ein Turnier ausrichtet“, sagt der TG-Vorsitzende Peter Mastny, bei dem Vor-Freude die viele Arbeit der Vor-Bereitung dominiert. Dass der Verein schon so alt ist, macht ihn stolz. „Es war nicht selbstverständlich, dass wir hundert Jahre werden“, sagt er, „es gehört viel Leidenschaft dazu und jemanden, der treibt.“ Heute treiben er und seine Mitstreiter. Mastny erinnert daran, „dass es in eine Zeit zurückreicht, als Tennis noch ein Elitesport war“. Das ist nicht mehr so. Auch in Plochingen denkt man über Padel und Pickleball nach.

Bei den Bezirksmeisterschaften ist die Chance sogar groß, dass mindestens bei den Frauen B die Siegerinnentrophäe nicht auf Reisen geht. Denn Emma Rätscher von der TG geht als Titelverteidigerin und Favoritin ins Rennen. Sie hat im vergangenen Jahr nicht nur im Freien, sondern auch in der Halle den Titel der Bezirksmeisterin ihrer Kategorie gewonnen. An Nummer zwei ist ihre Vereinskameradin Jella Precker gesetzt. Und sie sind gut drauf: Am vergangenen Sonntag sind sie mit dem Plochinger Team mit einem 6:3-Heimsieg gegen TC Weilheim erfolgreich in die Bezirksligasaison gestartet.

Mit Turnieren kennt sich der Verein aus

Im A-Turnier greift unter anderem Plochingens Top-Spielerin Hannah Rätscher zum Schläger – sie bekommt es zum Auftakt am Donnerstag gleich mit der an Nummer eins gesetzten Nummer 135 der deutschen Rangliste, Lisa-Marie Wurst vom TV Reutlingen, zu tun. Auch Plochingens Anna von Dincklage geht hier an den Start. Überhaupt ist das Turnier bei Frauen wie Männern gut besetzt: Elf Athleten sind in den deutschen Top-500 zu finden.

Aber mit hochkarätigen Turnieren kennt sich der Verein aus. Ein Mal im Jahr richtet die TG die „Plochingen Open“ aus, zur schon 23. Auflage wird vom 14. bis 16. August aufgeschlagen. Viele frühere Sieger sind auch in den kommenden Tagen auf dem Stumpenhof dabei.

Tipps bekommen 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gastgebers von ihrem Cheftrainer Vicente Jiménez – einem erfahrenen und nach wie vor erfolgreichen Mann: Im vergangenen Jahr gewann er mit dem Team Württemberg bei den Meisterschaften der Verbände in der Altersklasse 60 plus, 2019 war er Deutscher Meister der AK 55.

Die TG ist nicht nur ein erfolgreicher Verein, sondern bietet seinen Mitglieder eine sportliche Heimat. „Ich selbst bin vor 24 Jahren nach Plochingen zugezogen und habe hier Anschluss gefunden“, erklärt Mastny. Dass die Tennisgesellschaft auch eine gute Nachbarschaft pflegt, erkennt man daran, dass – wie regelmäßig bei den Plochingen Open – der TV Plochingen bei den Meisterschaften unterstützt: Gespielt wird auf den acht Plätzen der TG und den vier des TVP. „Ich sehe das als gemeinsame Veranstaltung. Wir sind Nachbarn, haben das gleiche Interesse und das gleiche Hobby“, sagt Mastny dazu. Bei der Tennisgesellschaft wird diesem Hobby schon seit 100 Jahren und ein paar Tagen gefrönt.