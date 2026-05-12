Turnier auf dem Stumpenhof: Die TG Plochingen schenkt sich ein hochkarätiges Turnier zum Geburtstag

Seit 100 Jahren und wenigen Tagen gibt es die Tennisgesellschaft Plochingen – damit ist die TG einer der ältesten Tennisvereine der Region. Und was könnte es Schöneres geben, als diesen runden Geburtstag mit dem Schläger in der Hand und mit vielen Gästen zu feiern? Deshalb richtet der Club von diesem Donnerstag bis Sonntag auf der schönen Anlage auf dem Stumpenhof die Bezirksmeisterschaften aus – und diese Zahl passt: Gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die verschiedenen Konkurrenzen angemeldet. Am Donnerstag geht es um 9 Uhr los, am Freitag um 14 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr und am Finalsonntag um 10 Uhr.