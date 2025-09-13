Das deutsche Team startet mit Problemen in die WM und steht nach der Niederlage gegen Bulgarien bereits unter Zugzwang. Im nächsten Spiel muss ein Sieg her.
13.09.2025 - 13:20 Uhr
Pasay City - Die deutschen Volleyballer haben ihr WM-Auftaktspiel verloren und stehen im Kampf um das Achtelfinale schon deutlich unter Druck. Das Team um Diagonalangreifer Georg Grozer unterlag Bulgarien in Pasay City (Philippinen) mit 0:3 (38:40, 22:25, 20:25). "Bulgarien hat einen großartigen Job gemacht", sagte Grozer. "Heute war nicht unser Tag, war nicht mein Tag."