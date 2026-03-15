In Stuttgart haben sich am Sonntag die besten Kniffel-Spielerinnen und -Spieler des Südwestens versammelt. Es ging um einen Meistertitel – aber auch um Spaß an dem Kult-Würfelspiel.
15.03.2026 - 18:16 Uhr
Marius Pfeiffer aus Biberach war als amtierender Landesmeister sogar mit Autogrammkarten angereist. Das sollte eher ein Spaß sein – aber in der Gaststätte „11er Sportfreunde“ auf der Waldau in Stuttgart wollte er am Sonntag schon seinen Titel verteidigen. Pfeiffer war angetreten zu einem ganz besonderen Wettbewerb: Zur baden-württembergischen Kniffel-Meisterschaft.