Auch in Peking verpasst Alexander Zverev die Trendwende. Die Rückenprobleme sind nicht ausgestanden, die Formkrise ist nicht überwunden. Bei den ATP Finals wäre er aktuell nur klarer Außenseiter.
30.09.2025 - 10:49 Uhr
Peking/Berlin - Nach dem erneuten Rückschlag auf seinem beschwerlichen Weg zurück zur Topform ging Alexander Zverev erst mal auf Tauchstation. Keine Interviews, keine Social-Media-Posts, keine Reaktion auf die erneute Pleite gegen Angstgegner Daniil Medwedew. Die Tennisfans hielten sich dagegen im Internet weniger zurück. Sinngemäß lautete der hämische Kern der meisten Kommentare: Medwedew kann noch so sehr außer Form sein - für Zverev reicht es allemal.