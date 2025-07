Am 31. August (16.30 Uhr) beginnt für die beiden württembergischen Handball-Bundesligisten die neue Saison. Der TVB Stuttgart erwartet in der Porsche-Arena den HSV Hamburg, Frisch Auf Göppingen trifft bei Aufsteiger GWD Minden an.

Bis dahin steht noch viel Trainingsarbeit auf dem Programm. Ein Härtetest für beide Mannschaften stellt das Turnier in Altensteig dar. Los geht es am Freitag. Das Frisch-Auf-Team von Chefcoach Ben Matschke spielt um 18 Uhr in der Eichwaldhalle gegen Drittligist SG Köndringen/Teningen, der TVB am 20 Uhr in der Justus-Perels-Halle gegen den BSV Bern. Gegen den Schweizer Erstligisten hatte die Mannschaft von Neu-Trainer Misha Kaufmann am vergangenen Montag in der Bittenfelder Gemeindehalle ein Testspiel mit 40:29 (23:13) gewonnen.

Die weiteren Turnierteilnehmer sind neben Gastgeber TSV Altensteig (Baden-Württemberg Oberliga) der dänische European-League-Qualifikant Mors-Thy Handbold sowie Bundesligist HC Erlangen und Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, die sich im Viertelfinale am Freitag (21 Uhr/Eichwaldhalle) gegenüberstehen.

Am Samstag stehen von 16 bis 20 Uhr die Halbfinalspiele an. Setzen sich die Favoriten durch, würden die Partien Frisch Auf gegen Erlangen und TVB gegen Mors-Thy Handbold lauten. Am Sonntag findet das Spiel um Platz drei um 14 Uhr statt, das Finale ist auf 16 Uhr terminiert.

Vielleicht kämpfen ja die beiden württembergischen Bundesligisten um den Turniersieg. Im letzten Derby um Bundesligapunkte hatte Frisch Auf am 5. Juni mit 28:27 hauchdünn die Nase vorn.

Mehr Infos zum S-Cup

Bundesliga-Spielplan

TVB Stuttgart

TVB – HSV Hamburg (31. August, 16.30), SG Flensburg-Handewitt – TVB (4. September, 20 Uhr), TVB – Bergischer HC (6. Sepember, 20 Uhr), SC Magdeburg – TVB (14. September, 16.30 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr),TBV Lemgo Leippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 16.30 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)