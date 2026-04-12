Titelverteidiger Rory McIlroy zeigt in Augusta ungeahnte Schwächen und verspielt seine Rekord-Führung. In den Schlusstag geht er gleichauf mit einem Kontrahenten.
12.04.2026 - 07:05 Uhr
Augusta - Rory McIlroy hat am dritten Tag beim Masters in Augusta seinen klaren Vorsprung verspielt und geht gleichauf mit Cameron Young als Führender in den Schlusstag. Dem Golf-Star aus Nordirland gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia nach seinen überragenden ersten beiden Tagen nur eine 73er-Runde.