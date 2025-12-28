Gabriel Clemens scheidet bei der Darts-WM erwartungsgemäß gegen Turnierfavorit Luke Humphries aus. Debütant Arno Merk verpasst den nächsten Überraschungscoup.
28.12.2025 - 23:36 Uhr
London - Die Darts-WM ist für die deutschen Profis vorzeitig beendet. Am Abend verloren Gabriel Clemens und Arno Merk nacheinander ihre Drittrundenspiele und schieden damit als letzte der insgesamt acht gestarteten Deutschen aus. Clemens verpasste eine Überraschung gegen Englands Luke Humphries trotz starker Leistung.