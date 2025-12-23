Arno Merk sorgt bei seinem WM-Debüt in London weiter für Furore. Am Tag vor Heiligabend besiegt er den zweimaligen Champion Peter Wright. Dieser wirkt völlig von der Rolle.
23.12.2025 - 17:56 Uhr
London - Der deutsche Debütant Arno Merk hat bei der Darts-WM einen beeindruckenden Überraschungserfolg gelandet und Publikumsliebling Peter Wright aus dem Turnier geworfen. Im Alexandra Palace von London setzte sich der 33 Jahre alte Niedersachse glatt mit 3:0 gegen den zweimaligen Weltmeister aus Schottland durch.