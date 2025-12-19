David Munyuas historischer Erfolg wird begleitet von der Kritik des Verlierers am Publikum. Mike De Decker wehrt sich gegen Pfiffe und Buhrufe von den Fans.
London - Nach seinem überraschenden Aus gegen WM-Debütant David Munyua aus Kenia hat der belgische Darts-Profi Mike De Decker das Verhalten des Publikums im Alexandra Palace kritisiert. Zwar schrieb der Weltranglisten-18. auf Instagram zunächst, dass sein 35 Jahre alter Konkurrent es gut gemacht habe. Anschließend richtete De Decker aber kritische Worte gegen die Fans in London.