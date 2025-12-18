Die WM-Ausbeute von Martin Schindler ist bislang eher ausbaufähig, doch Deutschlands bester Darts-Profi startet souverän. Seine Ausgangssituation ist gut wie nie.

dpa 18.12.2025 - 00:01 Uhr

London - Deutschlands bester Darts-Profi Martin Schindler hat bei der WM einen souveränen Auftaktsieg geholt. Der 29-Jährige gewann gegen den englischen Außenseiter Stephen Burton im Alexandra Palace 3:1 und besserte damit seine bislang nicht sonderlich gute WM-Bilanz auf. Schindler verlor nur im zweiten Satz etwas die Kontrolle, als er nach dem 3:1 im ersten Satz 0:3 verlor. Die Sätze drei und vier entschied er dann klar 3:0 für sich und zog in die nächste Runde ein.