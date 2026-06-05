Tennisprofi Alexander Zverev ist ins Finale der French Open eingezogen und kann dort den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere holen. Der Hamburger gewann sein Halbfinale in Paris gegen den Tschechen Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

dpa 05.06.2026 - 17:41 Uhr

Paris - Tennisprofi Alexander Zverev ist ins Finale der French Open eingezogen und kann dort den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere holen. Der Hamburger gewann sein Halbfinale in Paris gegen den Tschechen Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.